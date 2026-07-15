Vanlı kadınların Ahtamara kooperatifi yurt dışına açıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde "Ahtamara" markası altında birleşen girişimci kadınlar, ürettikleri 20 çeşit ürünü hem yurt içinde hem de yurt dışında tüketicilere ulaştırıyor.

Daha profesyonel üretim yapmak, ürünlerini markalaştırmak ve pazarlama ağını genişletmek amacıyla 2021'de ilçede yaşayan 7 kadın tarafından kurulan Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi, zamanla büyüyerek 21 üyeye ulaştı.

İlçeyle özdeşleşen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası'ndan esinlenerek kooperatife "Ahtamara" adını veren girişimci kadınlar, üretimlerini aynı adla tescilledikleri marka altında gerçekleştiriyor.

Kooperatif bünyesinde fasulye, ceviz, bal, kuru kayısı, kavut, kantaron yağı, elma sirkesi, salça, tarhana, erişte, otlu peynir, çökelek ve çeşitli yöresel ürünlerden oluşan 20 çeşit ürün üreten kadınlar, ürettiklerini yerel ve ulusal marketlerin yanı sıra e-ticaret platformları üzerinden de satışa sunuyor.

Kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Akdamar Adası'na geçişlerin yapıldığı Akdamar İskelesi'nde, Van Valiliği tarafından tahsis edilen satış ofisinde ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan kadın girişimciler, yörenin tarımsal zenginliğinin tanıtımına da katkı sunuyor.

Birçok ilin yanı sıra Almanya, Fransa ve İran'a da ürün gönderen kadınlar, kooperatif sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de üretimlerini ve ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

"Güzel olan tarafı ise tamamının kadın üyelerden oluşması"

Kadın girişimcileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, 2021'de kooperatifi kuran kadınların başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kadınların her alanda başarılı olmasını desteklediklerini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Yedi kadın üye ile başladılar. Bugün 21 kadın üyeye ulaşmış durumdalar. Dört yeni üyenin de katılımıyla 25 kadın üyeye ulaşacaklar. 'Çiftlikten çatala, tarladan sofraya' sloganıyla çalışan kooperatifimizdeki kadınlarımızın hepsi çok çalışkan. Ürün çeşitliliğini de yaklaşık 20 farklı ürüne ulaştırdılar. Ceviz içinden ceviz reçeline, Gevaş fasulyesinden coğrafi işaret tescili almış kurutulmuş yeşil fasulyeye, kantaron yağından tamamen organik olarak üretilen sirkeye kadar 20'nin üzerinde ürün çeşidine sahip bir tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Güzel olan tarafı ise tamamının kadın üyelerden oluşması. Biz de Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle kooperatifimizin üyelerini ziyaret ettik. Ürünlerle ilgili neler yapabileceğimizi, kooperatifi nasıl geliştirebileceğimizi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hangi destekleri sağlayabileceğimizi değerlendirdik."

Kooperatifin gelişmeye çok müsait ve önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Şişman, ilerleyen süreçte organik üretim ve coğrafi işaret tescillerini de almalarıyla kendilerini daha da geliştireceklerini aktardı.

Kooperatife sürekli destek olduklarını ve her zaman yanlarında yer aldıklarını dile getiren Şişman, "Karşılaştıkları sorunlarda teknik ekiplerimizle sürekli istişare halinde çalışıyor, kooperatifimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Ürünler sadece yurt içinde değil, aynı zamanda Almanya'ya da ihraç ediliyor. Kadın kooperatifimiz bunu başarmış durumda. Hasılatlarını da her geçen gün artırıyorlar." diye konuştu.

"Gençleri üretime dahil etmek istiyoruz"

Kooperatif başkanı Aycan Bayazit ise bölgede yetişen ürünlerin doğal kaynak sularıyla sulandığı için ayrı bir lezzete sahip olduğunu dile getirdi.

Bu ürünleri yıllardır ürettiklerini, satışlarını daha iyi yapabilmek amacıyla kooperatif kurduklarını anlatan Bayazit, şöyle konuştu:

"Hepimiz çiftçilik yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına satıyoruz. Yurt dışına da satış yapmaya başladık. Fransa, Almanya ve İran'a satış yapıyoruz. Ayrıca Valilik tarafından verilen satış noktamızda, yurt dışından gelen ziyaretçilere de ürünlerimizi satıyoruz. Ürün kalitemiz ve geri dönüşler çok güzel. Kooperatifimizi daha da ileriye taşımak, üretimi artırmak, şehirlere göçün azalmasını ve kadınların bulundukları yerde kendilerine yetmelerini istiyoruz. Ekonomik bağımsızlıklarını kurarlarsa göçler azalır. Gençleri üretime dahil etmek istiyoruz. Güzel hedeflerimiz var. İleriki dönemlerde çok iyi işler yapmaya çalışacağız."

"Ürünlerimize yoğun bir talep var"

Kooperatif üyesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Devrim Şeker ise tarlasında yetiştirdiği ürünleri müşterilerin beğenisine sunduklarını anlattı.

Ürünlerinin çok beğenildiğini ve güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Şeker, "Ürünlerimize yoğun bir talep var. Daha çok ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Ürünlerimiz doğal, katkısız ve tamamen el emeği. Hiçbir makine kullanılmadan üretiliyor. Daha fazla yere ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Talepler arttıkça pazar alanlarının da genişlediğini dile getiren Şeker, şöyle devam etti:

"Eskiden 'çalışmıyorum, evdeyim' diyorduk. Şimdi 'çiftçiyim' diyorum çünkü çiftçilik önemli bir meslek. Kooperatiften sonra bunun değerini daha iyi anladık. Ürünümüz kıymetli. Ürünümüze ulaşmak isteyen birçok insan, birçok ülke ve şehir var. Biz de olabildiğince daha fazla yere ulaşmak istiyoruz. Ürünlerimiz önceden değerinin altında satılıyordu. Kooperatiften sonra, doğru tanıtımla ve daha fazla kişiye ulaşarak ürünlerimizin değerini fark ettik. Artık ürünlerimizi değerinde satıyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor."