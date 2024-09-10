Konya Türkiye'nin Tahıl Ambarı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında yaklaşık 19 milyon dekar alan tarım arazisi olarak kullanılıyor. Ülkedeki üretim alanlarının yaklaşık olarak yüzde 7.86'lık bölümünü karşılayan Konya, 11 farklı üründe üretim miktarı olarak Türkiye'de ilk sırada bulunuyor.

Konya'da yaklaşık olarak 19 milyon dekarlık ekim alanında üretim yapılıyor. Geçtiğimiz kış döneminde kar yağışının az olması ile rekoltede düşüş endişesi ilkbahar yağışlarıyla yerini bereketli bir sezona bıraktı. Hububat alanında verimli bir dönem geçiren Konya Ovasında, yeşil bitki olarak bilinen pancar, havuç ve mısır gibi ürünlerin hasadı devam ediyor. Ülkedeki üretim alanlarının yaklaşık olarak yüzde 7.86'lık bölümünü karşılayan tahıl ambarı Konya, tarımsal üretim değeri olarak 33.10 milyar liralık bir değeri elde etmiş durumda. Konya, sağlanan destekler ve üretimin gelişmesiyle buğday, arpa, şeker pancarı, dane mısır, havuç, kanola, korunga, kuş yemi, acı bakla, macar fiği ve lale olmak üzere 11 üründe üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.

"Konya'nın Türkiye'deki alanların yaklaşık yüzde 7.86'sına tekabül eden bir tarım arazisi var"

Konya Ovasının Türkiye'deki üretim alanlarının yaklaşık olarak yüzde 7.86'lık bir kısmını karşıladığını kaydeden Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Konya, 40 milyon dekar üzerinde yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip. Tabii 19 milyon dekara yakın tarım arazisiyle de Türkiye'de en fazla tarım arazisi olan iliz. Bu tarım arazisi yönüyle de Türkiye'deki alanların yaklaşık yüzde 7.86'sına tekabül eden bir tarım arazisi varlığımız var. Tarım arazilerimizde tarla bitkilerinden sebzeciliğe, sebzecilikten tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine kadar birçok ürünün yetiştirildiği geniş bir üretim yelpazesine sahibiz" dedi.

"Türkiye genelinde 11 üründe Türkiye birincisiyiz"

Konya'nın Türkiye genelinde bir üretim merkezi konumunda olduğunun altını çizen İl Müdürü Duran Seçen, "Konya'mız sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da söz sahibi. Yaklaşık 928 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk sıradayız. Yine 3 milyon 50 bin civarında küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ikinci sıradayız. 11 milyona yakın kanatlı hayvan varlığıyla da Türkiye'de üçüncü sıradayız. Hem bitkisel üretim yönüyle hem de hayvancılık yönüyle Türkiye'de söz sahibi olan lokomotif Konya'mızda çok geniş bir coğrafyada çok geniş üretim alanları var. Çok geniş mera alanları var. Yine bu kadar hayvan sayımız var. Yaklaşık 8 buçuk milyon dekara yakın da bir mera varlığımız var. Dolayısıyla hem et üretiminde hem süt üretiminde hem yumurta üretiminde hem de 187 farklı bitkinin yetiştirildiği bir coğrafya içerisindeyiz. Konya hem karasal iklimin hakim olduğu, hem Akdeniz ve Ege geçit kuşaklarının hakim olduğu farklı iklimlerin yaşandığı bir coğrafya. Bu coğrafya içerisinde de çok farklı bitki çeşitliliğinin yetiştiriciliğini yapıyoruz. Türkiye genelinde 11 üründe Türkiye birincisiyiz. Türkiye'deki buğday üretiminin yüzde 10'u, arpa üretiminin yüzde 15'i, şeker pancarı üretiminin yüzde 33'ü yine Türkiye'deki havuç üretiminin yüzde 67'sini Konya olarak biz karşılıyoruz. Farklı 13 üründe Türkiye ikincisi, diğer 13 üründe de Türkiye üçüncüsü konumundayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki tohum üretiminin yüzde 25.7'sini Konya olarak biz gerçekleştirmiş oluyoruz"

Konya'da üretimi yapılan yerli tohum hakkında bilgi veren Seçen, "Biz bitkisel üretimin yanında ayrıca Türkiye'deki yerli ve milli tohum üretiminde de en önde bir iliz. Yaklaşık 1 milyon dekara yakın alanımızda 390 bin ton civarında bir yerli ve milli tohum üretiyoruz. 25 farklı üründe 200'e yakın tohum üreticimizle birlikte Türkiye'deki tohum üretiminin yüzde 25.7'sini Konya olarak biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem üretimde hem tohum üretiminde hem meyvecilikte, sebzecilikte, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde, hayvancılıkta söz sahibiyiz" diye konuştu. - KONYA