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Konya Ovası'nda Hububat Ekimi Başladı: Uzmanlar Uyarıyor!

Konya Ovası'nda Hububat Ekimi Başladı: Uzmanlar Uyarıyor!
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Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hububat ekiminin başlamasıyla uzmanlar, ekim dönemi ve sahte ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Aşırıya kaçmadan daha derine ekim önerisi ve sahte gübrelere karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat ekiminin başlamasıyla beraber uzmanlardan doğru bilinen yanlışlarla ilgili uyarı geldi. Uzmanlar, hasat döneminde verim kaybının önüne geçmek için ürünlerin bakımı kadar ekim döneminin de önemli olduğunun altını çizerek sahte ürünlere dikkat çekiyor.

Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan ve tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da, 595 bin hektar alanda sulu tarım yapılırken uzmanlar, beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu, çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiği uyarısında bulundu.

"Aşırıya kaçmadan 1 ila 2 santim daha derine ekiliş gerçekleştirmelerini öneriyoruz"

Hububat ekiminde zaman kaydırılmasını tavsiye eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Hububat ambarı Konya'mızda 2024 yılının sonunda 2025 yılının ekilişleri gerçekleştiriliyor. Daha öncesinde ekim ayının başlarında olan ekilişler artık, ayın sonlarına doğru kaydı. Tabii bunun da en büyük etkenlerden bir tanesi de yağışlar. Ovamızda yaklaşık 3 yıldır düzenli bir şekilde yağış alamıyoruz maalesef. Bu da tabii çiftçilerimizin ekim tarihlerini kaydırmalarına, biraz daha geç ekimlerin yapılmasına yönlendirdi. Daha fazla sudan tasarruf edebilmesi için çiftçilerimiz genelde ekim ayının sonlarında, kasım ayının başlarında ekilişlerini gerçekleştiriyor. Tabii topraklarımızda yağışların azlığından dolayı nem miktarı da çok düşük ve çiftçilerimizin ekiliş yaparken özellikle yüzdeki ekimlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yüzdeki ekimlerde hafif bir yağmur yağışında tohumlar çimlenebiliyor ve arkasından yağışlar gelmediği takdirde çimlenen tohumlarda bozulmalar meydana geliyor. Biraz daha derine ekimleri öneriyoruz. Tabii çok fazla aşırıya kaçmadan 1 ila 2 santim daha toprağın derinliğine ekiliş gerçekleştirmelerini, bu dönemlerde özellikle dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.

"Tasarruf edelim derken maalesef daha fazla zarara uğruyorlar"

Üretim aşamasındaki en önemli ürünler arasında yer alan gübre noktasında da öneride bulunan Burak Kırkgöz, "Çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken önemli konulardan bir tanesi de gübre. Konya yöresinde daha önceki sahte gübre konuları da gündeme geliyor. Ekonominin ve piyasanın dalgalı olduğu böylesi dönemlerde sahte gübre olayları da oldukça fazla oluyor, çiftçilerimizin buna kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Güvendikleri, bildikleri bayilerden bu alışverişleri yapmaları çok önemli ve şüphelendikleri gübreleri kesinlikle tarlalarına atmadan önce gübre analizlerini yaptırmalarını da tavsiye ediyoruz. Çünkü gübreyi tarlaya attıktan sonra geri dönüşü maalesef olmamakta daha sonra da tohum konusunda sahte tohumdan da kaçınmalarını ellerinden geldiği kadar sertifikalı tohum kullanmalarını da tavsiye ediyoruz. Çünkü bu bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış, sertifikalı tohumlarda verim artışı sağlanmakta. Çiftçilerimizin iklimin kurak gittiği, üretimin zor olduğu dönemlerde birim alanlardan en yüksek verimi almaları gerekmekte. Üretimlerini devam ettirebilmeleri için birim alandan en yüksek verimi almak zorundalar. O yüzden bazen tasarruf edelim derken maalesef daha fazla zarara uğruyorlar, bu konulara da dikkat etmeleri gerekiyor. İnşallah bu yıl bol yağışlı bir yıl olur. Konya Ovası'nda kıraç alanlar tabii yağışları bekliyor. Sulu alanlarda ekilişler gerçekleştiriliyor. Maalesef yağmurlar yağmadığı için çiftçilerimiz ektikten sonra tarlalarını sulamak zorunda kalıyor. Çünkü bitkilerin çıkışı çok önemli. Çıkış sağlandıktan sonra daha sonrasında yapılacak bakımlarla yüksek verimler alınabiliyor. Ama eğer çıkış dengesiz olursa maalesef tohum olmayan yerden verim alınamayacağı için verimlerde de düşüklük yaşanıyor. Bol bereketli bir sezon diliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar da çiftçilerimizin yüzünü güldürür" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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