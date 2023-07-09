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Konya Ovası'nda Dolandırıcılık Uyarısı

Konya Ovası'nda Dolandırıcılık Uyarısı

Ekonomi Haberleri

Konya Ovası'nda buğday ve arpa hasadı başlarken, çiftçilere yönelik dolandırıcılık uyarısı geldi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, TMO'nun randevu alma sistemlerine simsarlar da katıldığını belirterek, çiftçileri dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis memuru Furkan Fulin de oltalama yöntemi ile yapılan dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek, çiftçileri bilgilendirdi.

KONYA Ovası'nda buğday ve arpa hasadı başlarken, çiftçilere yönelik dolandırıcılık uyarısı geldi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "TMO'nun randevu alma sistemlerine simsarlar da katıldı. Kart bilgilerinizi verin, şuraya şu parayı yatırın. TMO, ne kart ister, ne para ister, ne de başka bir bilgiyi ister" dedi. Polis memuru Furkan Fulin de son dönemlerde oltacılık yöntemi ile yapılan dolandırıcılık olaylarının arttığını belirtip, çiftçileri uyardı.<İki milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Çiftçiler, bu yıl da 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda hasada başladı. Çiftçiler tarlalarda ürün toplarken, dolandırıcılar, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere birçok siteyi kopyalayıp, oltalama yöntemi ile çiftçileri kandırmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Ekonomi

Fulin Konya Ekonomi Haberler

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