Konya'nın Hüyük ilçesinde lavanta üretimi artıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'KOP ile Hüyük'te lavanta üretimi artıyor' projesiyle ilçede lavanta üretimi artmaya başladı. Lavanta çilek üretimi yapılamayan kıraç arazilerde vatandaşlara ek bir gelir kapısı oldu.