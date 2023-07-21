Konya'nın Hüyük ilçesinde lavanta üretimi artıyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'KOP ile Hüyük'te lavanta üretimi artıyor' projesiyle ilçede lavanta üretimi artmaya başladı. Lavanta çilek üretimi yapılamayan kıraç arazilerde vatandaşlara ek bir gelir kapısı oldu.
Konya'nın Hüyük ilçesinde lavanta üretimi yaygınlaşıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "KOP ile Hüyük'te lavanta üretimi artıyor" projesiyle ilçede lavanta üretimi artmaya başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Hüyük Belediye Başkan Vekili Fatih Bilir, Çamlıca Mahallesi'nde lavanta bahçelerini gezdi.
Bilir, "Lavanta çilek üretimi yapılamayan kıraç arazilerde vatandaşlarımıza ek bir gelir kapısı oldu." dedi.
Mahalle Muhtarı Mustafa Nural ise "Devletimiz sağ olsun. Yaklaşık 300 dekar alanda lavanta yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.