Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son şirket ise Konya'nın 30 yıllık tekstil devi Bozdamlar Tekstil oldu. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen şirketin dosyası, 6 Kasım 2012'de kesinleşirken 3 yıl süren hukuki süreç Konya 1. İcra Dairesi'nin resmi ilanıyla son buldu.

Konya'da 30 yıl boyunca tekstil sektörünün öncülerinden olan Bozdamlar Tekstil ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti., 2012 yılında iflas bayrağını çekmişti. 4000 metrekarelik modern fabrikasında takım elbise üretiminde uzmanlaşan firma, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak önce Konya'ya, ardından Türkiye'ye hitap etmeyi hedeflemişti.

KÖKLÜ MARKA DAHA FAZLA DİRENEMEDİ

Ancak, sektördeki talep düşüşü ve ekonomik zorluklar, bu köklü markayı ayakta tutmaya yetmedi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16 Şubat 2012 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen şirketin dosyası, 6 Kasım 2012'de kesinleşti. Üç yıl süren hukuki süreç, Konya 1. İcra Dairesi'nin resmi ilanıyla son buldu.

"DEVLET DESTEKLERİ ARTIRILSIN" ÇAĞRISI

Bozdamlar Tekstil bir dönem istihdam yaratarak Konya ekonomisine katkıda bulunmuş, ancak artan rekabet ve maliyet baskısına dayanamamıştı. Yetkililer, tekstil sektöründeki firmaların ayakta kalabilmesi için devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Konya Ticaret Odası, yerel işletmeleri desteklemek için yeni teşvik paketleri üzerinde çalışıyor. Bozdamlar Tekstil'in iflası, sektördeki diğer firmalar için de uyarı niteliği taşıyor. Şehirdeki ekonomik toparlanma umutları, yeni yatırımlar ve desteklerle güçlendirilmeyi bekliyor.

Konya'da Köklü Tekstil Firması Bozdamlar Tekstil İflas Etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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