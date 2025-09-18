Haberler

Konya Beyşehir'de Arılı Kovan Tespit Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında arılı kovan tespit ve sayım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları yapılıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere yer verildi. Bu çerçevede ilçe genelinde yer alan arılıkların ziyaret edilerek bal yetiştiricileri ile bir araya gelindiği vurgulandı. Açıklamanın devamında; sahada arılı kovan tespit ve sayımlarının devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ziyaretlerde üreticilerimizle arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapılmakta, teknik destekte bulunulup istek ve şikayetleri değerlendirilmektedir. İşletmelerde karşılaşılan herhangi bir olumsuzlukla ilgili müdürlüğümüz veteriner hekimlerinden teknik destek alınabileceğini hatırlatır, tüm üreticilerimize bol, bereketli bir üretim sezonu dileriz." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
