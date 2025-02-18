Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2025'te aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 31,9 arttı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 165,9 oldu.

ANKARA VE İZMİR İSTANBUL'U SOLLADI

Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık yüzde 31,9 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 7,2 oldu. Üç büyük il için Konut Fiyat Endeksi değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 5,7 ve İzmir'de yüzde 4,9 artış görüldü. Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da ve İzmir'de yüzde 29,6, Ankara'da yüzde 36,6 yükseldi.