Konut fırsatçıları faizler düşmeden fiyatları uçurdu

İlk evini alacaklar ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen düşük faizli konut kredisi açıklamaları, konut piyasasında hareketliliğe neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız." ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genç çiftlere maddi destekler ve sosyal konut programlarıyla ilgili planlarını paylaştı.

FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ: FİYATLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Bu açıklamaların hemen ardından, bazı fırsatçıların konut fiyatlarını artırdığı gözlemlendi. İlan sitelerinde, aynı gün içinde ev fiyatlarının 500 bin TL'ye varan artışlar gösterdiği tespit edildi. Örneğin, 1 Ocak'ta ilan edilen bir evin fiyatının kısa süre içinde 100 bin TL artırıldığı görüldü.

UZMANLARDAN UYARI: DİKKATLİ OLUN

Uzmanlar, düşük faizli konut kredisi beklentisinin fiyat artışlarına neden olabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Konut almayı planlayanların, ani fiyat artışlarına karşı piyasa araştırması yapmaları ve aceleci davranmamaları tavsiye ediliyor.