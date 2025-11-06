Haberler

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem sıradan bir madeni para olarak cebimizde taşıdığımız altın renkli 25 kuruş, bugün adeta servet değerinde. Üretim hatasız ya da sınırlı basım özelliği taşıyan örnekler, açık artırmalarda 34 bin lirayı aşan fiyatlara alıcı buluyor.

  • Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından basılan 25 kuruşluk madeni paraların bazı örnekleri koleksiyon piyasasında 30 ila 35 bin TL arasında alıcı buluyor.
  • Yüksek değere sahip 25 kuruşlar dolaşıma girmemiş, basım hatası taşıyan veya sınırlı sayıda üretilmiş örneklerdir.
  • Bu madeni paralar koleksiyon dünyasında yatırım aracı olarak görülüyor.

Bir dönem herkesin cebinde yer alan 25 kuruşluk madeni paralar, bugün nadirliği ile dikkat çekiyor. Özel basımlar ve hatasız örnekler dudak uçuklatan fiyatlardan alıcı buluyor.

KOLEKSİYONCULARIN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Bir zamanlar günlük alışverişlerde sıkça kullanılan altın renkli 25 kuruş, aradan geçen yılların ardından koleksiyon piyasasında değer kazandı. Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından basılan bu madeni para, üretim hatası taşıyan veya sınırlı sayıda üretilen örnekleriyle koleksiyoncuların ilgi odağı haline geldi.

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ

Numizmatik tutkunlarına göre, milyonlarca basım arasında hatasız, parlak veya özel dönem baskısına ait 25 kuruşlar artık yalnızca koleksiyon değeri taşımıyor. Bu tür madeni paralar, koleksiyon dünyasında giderek yükselen bir yatırım aracı olarak da görülüyor.

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

34 BİN TL'YE KADAR ALICI BULUYOR

Koleksiyon ve açık artırma sitelerinde "altın renkli" olarak tanımlanan 25 kuruşların fiyatı 30 ila 35 bin TL arasında değişiyor. Paranın kenar yazısı, metal parlaklığı ve hatasız basımı gibi detaylar, satış fiyatını belirleyen unsurlar arasında.

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

HEPSİ DEĞERLİ DEĞİL

Numizmatistler, piyasada bulunan her 25 kuruşun bu kadar yüksek değerde olmadığının altını çiziyor. Değerli olanlar; dolaşıma hiç girmemiş, basım hatası taşıyan ya da sınırlı sayıda üretilmiş örnekler. Uzmanlar, bu tür paraların gerçek değerinin belirlenmesi için mutlaka yetkili koleksiyonculara veya müzayede evlerine başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

geçen bi balya attım çöpe

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Yalan haber

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 451.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

1000 tane var yaşasın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Osimhen, dünya yıldızlarıyla birlikte aynı takımda
Akıllara durgunluk veren olay! Yapay zekayla rüşvet süsü verdiler

Yapay zekayı bakın ne için kullanmışlar?
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife
Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Resmen açıklandı! Cimbom'a yenilmenin faturası çok ağır oldu
Dağı resmen oymuşlar! Amasya'da merak uyandıran tünel

Dağı resmen oymuşlar! Bir kentimiz bu tüneli konuşuyor
Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil

Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.