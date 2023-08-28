Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Damızlık Manda Boğası Desteği Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi" kapsamında yetiştiriciliği teşvik etmek amacıyla üreticilere damızlık manda boğası desteği verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Kabaağaç Mahallesi'ndeki teslim töreninde yaptığı konuşmada, Kandıra yoğurdu başta olmak üzere manda sütünden yapılan ürünlerin ulusal çapta ün kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

Bakanlık ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'yle yürüttükleri projeyle, yetiştiriciliğin canlandırılması, hayvan sayısındaki azalışın durdurulması ve üretim verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını anlatan Büyükakın, "Anadolu Mandası" ırk ıslahını desteklemek, sayısını artırmak, et, süt üretiminde verim ve kaliteyi yükseltmek, kırsal alanlarda istihdamı teşvik etmek için birlik üyesi üreticilerin damızlık manda boğası taleplerinin karşılandığını ifade etti.

Büyükakın, Kocaeli'nin tarımsal kalkınmasını desteklemek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, mazot, gübre, tohum ve yem bitkisi gibi çeşitli destekler verdiklerini kaydetti.

Destekle Kandıra'nın meşhur manda yoğurdunun pazarla buluşması için çözüm üretmek istediklerini de değinen Büyükakın, şunları kaydetti:

"Yoğurdu pazarla buluşturacak, orayı düzene sokacak çözüm içinde de olmamız gerekiyor. Manda sütünden elde edilecek ürünlerin katma değer artışı olmasını istiyoruz. Peyniri, yoğurdu otellere, marketlere satan çiftlik var. Benzerini burada kurmamız gerekir. Üreticileri bir araya getirerek üretimi yapmanın yolunu arayacağız. Bundan sonraki hedefimiz sadece Kandıra yoğurduyla ilgili değil, manda sütüyle yapılacak ürünlerle ilgili aksiyon almak. Bununla ilgili çalışma yürütmeye başlıyoruz."

Konuşmaların ardından 270-370 kilogram ağırlığındaki mandaların 200 kilogram karşılığı olan 30 bin lira hibeyle 9-17 aylık boğa adayı damızlık mandalar üreticilere teslim edildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker, muhtarlar ve üreticiler katıldı.