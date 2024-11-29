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Koç Topluluğu, Geleneksel Anadolu Buluşmaları'nda Bayi Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Koç Topluluğu, Geleneksel Anadolu Buluşmaları'nda Bayi Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
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Koç Topluluğu, 32'nci Anadolu Buluşmaları etkinliğini Çanakkale'de düzenleyerek, bölgedeki bayi temsilcileri ile gelecek hedeflerini ve sektör gelişmelerini ele aldı. Koç Holding yetkilileri, ekonomik gündemi değerlendirdi ve uzun vadeli yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.

Koç Topluluğu, bayi temsilcileriyle Çanakkale'de düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları'nda bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 32'ncisi düzenlenen Anadolu Buluşmaları'na Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 500'e yakın bayinin temsilcisi katıldı. Etkinlikte, bölgedeki bayilerle Koç Topluluğunun gelecek hedefleri ve sektör gelişmeleri ele alındı.

Etkinlik, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)??????? Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ve Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da ekonomik gündemi değerlendirdi.

"Cumhuriyet kurumuyuz"

Açıklamada, açılışta yaptığı konuşmasına yer verilen Ömer M. Koç, 2026'da topluluğun 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanan bir Cumhuriyet kurumu olduğunu vurguladı.

Koç, "Merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız' sözleriyle istikametimizi tayin ettiği bu yolda, geçmişte olduğu gibi ikinci asrımızda da siz kıymetli bayi ve servis teşkilatımızla kol kola yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2024'te dünya genelinde enflasyonun merkez bankalarının hedeflerine yaklaştığını ve faiz indirimlerinin başladığını belirten Koç, "Önümüzdeki sene de dünya genelinde enflasyonun düşmeye devam etmesi, büyümenin ise bu yıla benzer hızda sürmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Koç, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra uluslararası ticaretteki korumacı tedbirler ve tedarik zinciri sorunlarının 2025'te öne çıkan riskler arasında yer aldığını vurguladı.

"Çok uluslu bir yapıya dönüştük"

Levent Çakıroğlu ise Koç Topluluğunun büyüme vizyonuna dikkati çekerek, "Halihazırda çok uluslu bir topluluk haline geldik. 42 bini yurt dışında olmak üzere 132 bin çalışma arkadaşımızla, 60 ülkede üretim ve satış şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Ofislerimizde 45 dil konuşuluyor, 45 farklı para birimi yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, dijitalleşme, çevik yönetim ve karbon dönüşüm programlarını özgüvenle sürdürdüklerini aktararak, uzun vadeli yatırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinden geçilen tüm zorluklara rağmen, Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve uzun vadeli perspektifle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
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