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Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç yurtdışına yatırımlarını artırmasının ardından gündeme gelen, "Koç Türkiye'den çıkıyor" yorumlarına, "Bizim işlerimizin anası, danası, yatırımlarımızın çoğu Türkiye'de" sözleri ile yanıt verdi.

Ali Koç, Romanya'nın Craiova kentinde bulunan Ford Otosan fabrikasını ziyaretinde, yatırım stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son altı yılda yalnızca otomotiv sektöründe 9,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Koç, bu yatırımların yüzde 95'inin Türkiye'ye yapıldığını vurguladı.

Ekonomim'den Vahap Munyar'ın sorularını Ford Otosan'ın Romanya Craiova'daki tesislerinde yanıtlayan Koç, Türkiye'de sağlanan ekonomik başarının Romanya'daki yatırımlara da taşındığını ifade ederek, "Ford Otosan'ın Craiova fabrikası, Avrupa'nın en verimli üretim tesislerinden biri haline geldi. Ancak bu adım, 'Koç Türkiye'den çıkıyor, Ford Türkiye'den çıkıyor' şeklinde yorumlanmamalı. Yurt dışındaki açılımlarımız, Türkiye'deki işlerimizin büyümesine katkı sağlıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK OTOMOTİV YATIRIMINI YAPTIK"

Kocaeli'nin Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yaptığını belirten Koç, 2021-2026 dönemi için taahhüt edilen 2 milyar Euro'luk yatırımın yüzde 95'inin tamamlandığını açıkladı. Kocaeli'deki üretim kapasitesinin 612 bine ulaştığını ve 2021 yılında 6,2 milyar dolar olan ihracatın 2024'te 9,4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Ford Otosan'ın 2022'de Türkiye'nin ilk tam elektrikli ticari aracını ürettiğini hatırlatan Koç, "Yeniköy fabrikamızın üretim kapasitesini dört kat artırarak Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline getirdik" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞI YATIRIMLARIMIZ BİR FIRSAT"

Koç, şirketin küresel açılımlarının Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Yurt dışındaki yatırımlarımız Türkiye'deki üretimimizi güçlendirmek için bir fırsat. Bizim işimizin merkezi Türkiye'dir ve öyle kalmaya devam edecektir" dedi.

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Yakinda der bu, Ya Feneri Sampiyon yapin yada Holdingi Yurtdisina tasirim diye. Alin bu adami Kayyim atayin. Bu Adam Proje ve Kavaladan daha Tehlikeli

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkerde merkezini ingiltereye taşımıştı yabancılar gelmiyor yerliler çevre ülkelere kaçıyor zaten aklı olan yatırımcı yatırımı nereye yapacağını bilir şu an hiç kimse bir gazoz kapağı fabrikası bile kurmaz ülkenin insanlarına yazık oluyor acaba meclis lokantasında saraylarda etli sütlü tatlı bademli cevizliyle iftar açanlar bu durumun farkındamı

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Haber YorumlarıMengele:

Ben koc olsam yurtdisina tasinirim

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Koskoca Koç, bir tane yerli otomobil markası çıkarmayıp Yahudilerin Ford unu pazarlayıp onlara çalışıyor

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Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

Nedenini de söyler misin Koç.. Türkiye'yi çok sevdiğin için mi buradasın yoksa dünyanın hiç bir ülkesinde görmeyeceğin tavizi Türkiye de gördüğün için mi ?

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Haber YorumlarıDağıstan:

Koç Grubu , Türkiyenin gururlarından biridir. Özenle korunmalı

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Haber Yorumlarıahmet izmir:

Çok sadık ortaklardır, ne derlerse yaparlar. "Yerli otomobil, yerli motor üretme bize çalış" dedikleri için bu sömürü daha uzun yıllar devam eder.

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