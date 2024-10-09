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Koç Holding, Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde 8. Kez Türkiye'nin Bir Numarası Oldu

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Koç Holding, Forbes'un her yıl açıkladığı 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde sekizinci kez Türkiye'nin en iyi işvereni olarak seçildi. Dünya genelinde 118'inci sırada yer alan şirket, çalışanlarının gelişimine ve iş-yaşam dengesine verdiği önemle dikkat çekiyor.

Koç Holding, ABD merkezli Forbes'un her yıl açıkladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde sekizinci kez Türkiye'nin bir numaralı iş vereni oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, iş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından ABD merkezli Forbes'un her yıl açıkladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Araştırma kapsamında 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışan, hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketleri, ekonomik değer yaratma, yetenek yönetimi, eğitim gelişim imkanları, iş-yaşam dengesi ve cinsiyet eşitliği gibi kriterler değerlendirilerek belirlendi.

Koç Holding, dünya genelinde ise 118'inci en iyi işveren seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, 8 yıldır aralıksız olarak "Dünyanın En İyi İşverenleri" arasında gösterilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Günal, 2016'da başlattıkları Kültürel Dönüşüm Programı'na dikkati çekerek Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun liderliğinde başlatılan program kapsamında dijital dönüşümden yeniliğe, çevik yönetimden kurum içi girişimciliğe kadar birçok yeniliği hayata geçirirken insan odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini kaydetti.

Çalışanlarını dijital yetkinliklerle donatarak geleceğin rollerine hazırlayabilmek için sürekli öğrenme kültürünü teşvik ettiklerini bildiren Günal, dünyanın tanınmış kurumlarıyla birlikte Koç Topluluğu'na özel tasarlanmış 300'den fazla eğitim programı bulunduğunu kaydetti.

Sürekli öğrenme kültürünün yanı sıra amaç odaklılık ve bütünsel refah konularının da insan kaynakları uygulamalarının odağında olduğunu vurgulayan Günal, "Koç Topluluğu'nda bu kavramları desteklemek amacıyla sadece çalışma arkadaşlarımızı değil ailelerini de kapsayan sosyal yaşam ve bütünsel sağlık programlarına kadar pek çok inisiyatifi devreye alıyoruz. Son 3 yılda sunduğumuz eğitimlere 75 binin üzerinde katılım sağlandı. Önümüzdeki dönemde çalışma arkadaşlarımıza yeni yetkinlikler kazandıracak programlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Günal, Koç Topluluğu çalışanlarını dünyada ve Türkiye'de birçok "ilk"le buluşturduklarını kaydederek, "İnsan kaynakları alanındaki uygulamalarımızın çıktılarını, iş sonuçlarımızın yanı sıra araştırmalarda da görüyoruz. Forbes'un gerçekleştirdiği Dünyanın En İyi İşverenleri araştırmasında bu yıl da Türkiye'nin bir numaralı işvereni olmanın gururunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi

Koç Holding Ekonomi Türkiye Forbes Finans Dünya

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