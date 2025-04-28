Koç Grubu'nun önemli şirketlerinden Arçelik rekor zarar açıkladı

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2025 yılı ilk çeyreğinde 1 milyar 640 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde elde edilen 2 milyar 425 milyon TL net kârın tersine bir tablo ortaya koydu.

YAŞANAN MALİ SORUNLAR BİLANÇOYA DA YANSIDI

Şirketin brüt kârı çeyreksel bazda yüzde 2 düşerken, yıllık bazda yüzde 6 artışla 31,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kâr marjı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azalışla yüzde 28,7'ye geriledi. Yıllık bazda düşen hammadde fiyatları brüt kâr marjına pozitif etki ederken, kapasite kullanım oranında düşüş ve fiyatlama baskılarıyla yoğunlaşan rekabet brüt kâr marjını baskıladı. Aynı dönemde FAVÖK 5,7 milyar TL seviyesinde beklentilere paralel gerçekleşti. FAVÖK rakamı yıllık bazda yüzde 27 düşüş, çeyreksel bazda yüzde 8 artış gerçekleştirdi. 2024 4. çeyrekte FAVÖK rakamı 5,2 milyar TL, geçen senenin aynı döneminde ise 7,8 milyar TL seviyesindeydi. Artan faaliyet giderleri ve düşen operasyonel verimlilik nedeniyle FAVÖK marjı yüzde 5,3 ile yıllık bazda 2,7 puan kötüleşti.

SATIŞ GELİRLERİ ARTTI

Şirketin satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış kaydederek 109,1 milyar TL oldu. Yurt içi pazarda, yüksek baz etkisi ve zayıflayan tüketici talebi nedeniyle satışlar reel bazda yüzde 11,6 daralırken, uluslararası satışlar yüzde 24,8 reel büyüme gösterdi. Bu büyümede özellikle Avrupa ve MENA bölgesindeki yeni satın almaların pozitif etkisi hissedildi. Konsolide gelirlerin yüzde 79'u uluslararası operasyonlardan elde edildi. Faaliyet giderlerinin satışlara oranı yüzde 27,7'ye yükseldi. 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 26,4 seviyesindeydi. Bu artışta personel giderleri, pazarlama harcamaları ve satın almalara bağlı entegrasyon maliyetleri etkili oldu. Satış maliyetlerindeki artışa rağmen, toplam faaliyet kârı 1,0 milyar TL seviyesinde sınırlı kaldı ve yıllık bazda yüzde 77 oranında geriledi.

ŞİRKETİN NET BORCU DA ARTTI

Şirketin net borcu, bir önceki yıl sonuna göre artarak 115,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Kaldıraç oranı (net borç / düzeltilmiş FAVÖK) 4,06x seviyesine çıktı. (1Ç24: 3,8x). TL'deki değer kaybı ve FAVÖK sonrası kaldıraç yükseldi. Borç yapısı yüzde 44 euro, yüzde 19 dolar ve yüzde 23 TL ağırlıklı; bu da kur dalgalanmalarına karşı duyarlılığı artırıyor. Finansman giderleri 6,45 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, net parasal pozisyon kazançları (4,34 milyar TL) ile sınırlı şekilde dengelenebildi. Serbest nakit akımı ise negatif tarafta kaldı ve -12,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu durum işletme sermayesindeki artış ve yatırım harcamalarının etkisini yansıtıyor. Arçelik 2025 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Buna göre 2025 yılında yurtiçi cironun yatay kalması bekleniyor. Uluslararası cironun ise yüzde 15 civarında (YP) artması öngörülüyor. FAVÖK marjının yüzde 6,5'ten büyük gerçekleşmesi tahmin edilirken net işletme sermayesi/ciro oranının yüzde 20'den küçük olması öngörülüyor. Yatırım harcamaları beklentisi ise yaklaşık 300 milyon euro oldu.