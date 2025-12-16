Haberler

KOBİ'lere 1.5 milyar euroluk finansman

Güncelleme:
Türkiye, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla yürütülecek İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi için 1,5 milyar euro kaynak temin etti. Dünya Bankası, bu projede 750 milyon euro tutarında garanti sağlayacak. Proje, Vakıfbank tarafından yürütülecek ve kadın ve genç istihdamını desteklemeyi hedefliyor.

  • Türkiye, KOBİ'lere finansman sağlamak için İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi'ne 1,5 milyar euro kaynak temin etti.
  • Proje kapsamında Vakıfbank'ın 1,5 milyar euroya kadar kredisinin 750 milyon euroluk kısmına Dünya Bankası garantisi sağlanacak.
  • Projede kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek işletmeler ile afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmelere öncelik verilecek.

Türkiye, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla yürütülecek İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi için 1,5 milyar euro kaynak temin etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre; Türkiye, çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminini sürdürüyor.

PROJEYİ VAKIFBANK YÜRÜTECEK

Bu kapsamda son olarak Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi onaylandı. Proje, Vakıfbank tarafından yürütülecek.

DÜNYA BANKASI'NDAN 750 MİLYON EUROLUK GARANTİ

Proje kapsamında, Vakıfbank'ın çeşitli kreditörlerden temin ettiği 1,5 milyar euroya kadar kredinin 750 milyon euroluk kısmına Dünya Bankası garantisi sağlanacak.

KADIN İSTİHDAMI YÜKSEK VE AFETZEDE İŞLETMELER ÖNCELİKLİ OLACAK

Bu sayede daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli dış finansmana erişim mümkün olacak.

Reel sektör gelişimine yönelik bu projeyle, kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek işletmeler ile afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler başta olmak üzere KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması hedefleniyor. Böylece kadın ve genç istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor.

"UYGUN KOŞULLU DIŞ FİNANSMAN 4.2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,2 milyar dolar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünya Bankası ile yürütülen uzun soluklu işbirliğimiz kapsamında kadın ve gençlerimize yönelik istihdam olanaklarının artırılmasının ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek."

Kaynak: AA / Ekonomi
500

