KOBİ'ler için E-Ticaret ve Dijitalleşme Eğitimi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Akbank işbirliğinde "E-KOBİ: İhracatta Dijitalleşme" eğitim programı düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim programı, Akbank Dönüşüm Akademisi tarafından KOBİ'lerin e-ticaret kapasitelerini artırmaya ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmaya yönelik gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, bu tür eğitim programlarının, firmaların e-ticarete daha hızlı adapte olmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Firmalarımızın gelişip büyümesi lazım. Son zamanlarda büyüme de e-ticaret yoluyla oluyor. E-ticaret yapan ülkelerin gelişmesini hep beraber izliyoruz. Pandemi sürecinde e-ticaretin önemini daha çok anladık. E-ticaret yapan firmaların daha rahat ayakta kaldığını gördük. Zaman içinde bunu önemseyen firmalarımız bu konuda bayağı bir ilerleme kat ettiler. E-ticaret yapan firmalarımız yüzde 4'lerden yüzde 30'lara çıktı. Bu güzel bir gelişme ama yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Cemre Bozer ise Türkiye'de 3,8 milyon KOBİ bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99,7'sini oluşturuyor ve 12 milyon kişiyi istihdam ederek toplam istihdamın yüzde 71'ini karşılıyorlar. Toplam cironun yüzde 43'ü, ihracatın yüzde 32'si KOBİ'ler tarafından sağlanıyor. KOBİ'lerin e-ticaret hacmi 10 katına çıktı. Sanal pazar yerlerinde satış yapan 540 bin KOBİ var. Bu nedenle KOBİ'lerin dijitalleşmesini ve e-ticaret kapasitelerinin artmasını destekleyici çalışmalar yapıyoruz."

Toplantıda katılımcılara yönelik e-ticaret ve dijitalleşme konularında sunum yapılıp sorular yanıtlandı.