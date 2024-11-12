Üye Girişi
Haberler

KOBİ'ler için E-Ticaret ve Dijitalleşme Eğitimi

KOBİ'ler için E-Ticaret ve Dijitalleşme Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Akbank işbirliğiyle düzenlenen 'E-KOBİ: İhracatta Dijitalleşme' eğitim programında KOBİ'lerin e-ticaret kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, eğitimlerin firmaların dijitalleşme sürecine katkı sağladığını belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Akbank işbirliğinde "E-KOBİ: İhracatta Dijitalleşme" eğitim programı düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim programı, Akbank Dönüşüm Akademisi tarafından KOBİ'lerin e-ticaret kapasitelerini artırmaya ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmaya yönelik gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, bu tür eğitim programlarının, firmaların e-ticarete daha hızlı adapte olmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Firmalarımızın gelişip büyümesi lazım. Son zamanlarda büyüme de e-ticaret yoluyla oluyor. E-ticaret yapan ülkelerin gelişmesini hep beraber izliyoruz. Pandemi sürecinde e-ticaretin önemini daha çok anladık. E-ticaret yapan firmaların daha rahat ayakta kaldığını gördük. Zaman içinde bunu önemseyen firmalarımız bu konuda bayağı bir ilerleme kat ettiler. E-ticaret yapan firmalarımız yüzde 4'lerden yüzde 30'lara çıktı. Bu güzel bir gelişme ama yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Cemre Bozer ise Türkiye'de 3,8 milyon KOBİ bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99,7'sini oluşturuyor ve 12 milyon kişiyi istihdam ederek toplam istihdamın yüzde 71'ini karşılıyorlar. Toplam cironun yüzde 43'ü, ihracatın yüzde 32'si KOBİ'ler tarafından sağlanıyor. KOBİ'lerin e-ticaret hacmi 10 katına çıktı. Sanal pazar yerlerinde satış yapan 540 bin KOBİ var. Bu nedenle KOBİ'lerin dijitalleşmesini ve e-ticaret kapasitelerinin artmasını destekleyici çalışmalar yapıyoruz."

Toplantıda katılımcılara yönelik e-ticaret ve dijitalleşme konularında sunum yapılıp sorular yanıtlandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.