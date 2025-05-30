Kız ve Anne, Devlet Desteğiyle Hayvancılığa Yöneldi

İstanbul'da tekstil sektöründe çalışırken Erzurum'da yaşayan annesinin devlet desteğiyle 100 koyun alması sonrası iki yıl önce köyüne dönen Yeşim Baba, hayvancılıkla hem üretime katkıda bulunuyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Tekman ilçesine bağlı Koçyayla Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Aygül Baba, 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvurdu.

Proje kapsamında 100 koyun alan Baba'nın İstanbul'da yaşayan ve tekstil sektöründe çalışan kızı Yeşim Baba da (20) aynı yıl köyüne dönerek annesiyle el ele verip üretim yapmaya başladı.

Sürü sayısını 400'e çıkaran ve her sabah hayvanlarını otlatmaya götüren anne ile kızına, baba Mehmet Eşref de zaman zaman destek oluyor.

Mahalle statüsündeki köylerinin meralarında iki yıldır hayvanlarını otlatan anne ile kızı, elde ettikleri süt ürünleriyle hem üretime hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Burada kendi işimizin başındayız"

Annesinin girişimciliğiyle İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılık yapan Yeşim Baba, AA muhabirine, köyüne döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Baba, annesinin hayvanları çok sevdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da yaşıyordum ve orada tekstil işi yapıyordum. Sonra ailem böyle bir projeye başvuracaklarını söyledi. Proje de olumlu olunca ben de köyüme dönmeye karar verdim. 'İstanbul'da çalışacağıma kendi işimin başına geçerim.' dedim. Anneme yardım etmeye geldim. Annem böyle bir destek almayı çok istiyordu. Destek alınca çok mutlu oldu. Şimdi burada kendi işimizin başındayız. Annemle birlikte yaylaya çıkıyoruz, anne kız vakit geçiriyoruz. Koyunlarımızı çok seviyoruz. Bu destekten çok memnunuz."

Şu an 400'e yakın hayvanlarının olduğunu belirten Baba, "Babam da bizimle gelip yardım ediyor. Birlikte yemek yapıyoruz, sabahları gidip akşamları dönüyoruz. Ailecek vakit geçiriyoruz." dedi.

"Kızım da eşim de bana çok yardımcı oluyor ama patron benim"

Aldığı destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Aygül Baba ise artık kendi işinin başında bulunduğunu anlattı.

Baba, "Allah devletten razı olsun. İş benim, patron da benim. Kızımla beraber çalışmayı çok istiyordum. Şu an çok mutluyuz. Kızım da eşim de bana çok yardımcı oluyor ama patron benim, koyunlar da benim. Her sabah koyunlarımın yanına geliyorum. Kızımla birlikte işleri hallediyoruz" diye konuştu.

Mehmet Eşref Baba da eşinin projeden destek alması sonrası kızının İstanbul'dan döndüğünden bahsederek, "Kadınlar, 'Benim kocamdan eksiğim ne?' diyorlar. 'Ben de patron olacağım.' diyorlar. Şimdi bizde böyle. Şu an eşim patronluk yapıyor. Biz onun eline bakacağız, patron o. Para onun hesabına geliyor. Koyunlarından hiç ayrılmıyor. Sabah kalkıyor, koyunları doyuruyor, yaralarını sarıyor, hastalar varsa ilaçlarını veriyor. Sonra eve gidip işlerini yapıp akşam bir daha başlıyor." ifadelerini kullandı.