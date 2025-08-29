Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Tanıtıldı

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Tanıtıldı
Güncelleme:
Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova illerini kapsayan 'Anadolu'dakiler – Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı', Düzce'de tanıtıldı. Program, coğrafi işaretli ürünlerin desteklenmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi ve tarımda teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterecek.

Düzce Valiliği Akçakoca Gazi Konferans Salonu gerçekleştirilen toplantıya geniş katılım oldu. Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Doğu Marmara Bölgesi'nde kırsal kalkınmayı destekleyecek "Anadolu'dakiler – Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" tanıtım toplantısı yapıldı.

Coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi ve tarımda teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması önceliklerini taşıyan programın tanıtım toplantısında;

Vali Selçuk Aslan, proje çağrısının tüm vilayetlere hayırlı olmasını dileyerek iş birliği ve destek konusunda tam destekçi olduklarını ifade etti.

Program kapsamında; mevcut kaynakların korunması, yenilikçi tarımsal ve sürdürülebilir turizm yaklaşımlarının uygulanması ve yerel kapasitenin geliştirilmesi yoluyla kırsal kesimin refahının artırılması hedefleniyor. - DÜZCE

