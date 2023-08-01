Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz Ayı İstatistiklerini Açıkladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, temmuz ayı belge ve firma işlemleri istatistiklerini açıkladı. Ilık, 13 firmanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini, 110 firmaya faaliyet belgesi verildiğini ve 2 yerli malı belgesi düzenlediklerini belirtti. Ayrıca, oda tarafından yapılan diğer faaliyetler de açıklandı.