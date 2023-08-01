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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz Ayı İstatistiklerini Açıkladı

Ekonomi Haberleri

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, temmuz ayı belge ve firma işlemleri istatistiklerini açıkladı. Ilık, 13 firmanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini, 110 firmaya faaliyet belgesi verildiğini ve 2 yerli malı belgesi düzenlediklerini belirtti. Ayrıca, oda tarafından yapılan diğer faaliyetler de açıklandı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, temmuz ayı belge ve firma işlemleri istatistiklerini açıkladı.

Ilık yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında 13 firmanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

110 firmaya faaliyet belgesi verildiğini aktaran Ilık, 2 yerli malı belgesi düzenlediklerini kaydetti.

Oda faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Ilık, "15 kapasite raporu, 25 ihracat dolaşım belgesi, 3 ekspertiz raporu, 104 K belgesi, 115 sayısal takograf kartı verdik."

"Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri

Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri sürüyor.

İnönü Mahallesi'nde çocuk parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mandala ve ahşap boyayıp killeri şekillendirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de etkinliğe katılan çocuklarla bir araya geldi.

Gerenli, etkinliklerin diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Ekonomi

Kırklareli Ekonomi Haberler

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