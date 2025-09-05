Kırklareli'nde Ağustos İhracatı 10,8 Milyon Dolar

Kırklareli'nde ağustos ayında 10,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Kırklareli merkezli firmalar Ağustos ayında 10 milyon 851 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi yer aldı. En fazla ihracat ise Almanya, Bulgaristan, İtalya, Kenya, Gana ve ABD'ye gerçekleştirildi.

Öte yandan, yapılan ihracat 2024 yılının ilk 8 ayına kıyasla yüzde 21,59'luk bir düşüş gösterdi.

Kırklareli'nde ocak-ağustos döneminde ise 96 milyon 342 bin dolar ihracat yapıldı - KIRKLARELİ