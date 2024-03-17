Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Trüf Mantarı İşletmesi Kuruldu

Güncelleme:

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarından konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor. İşletme müdürü Selçuk Argun, ürettikleri ürünleri yurt içinde satışa sunduklarını ve gelecek yıllarda Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarından konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.

Bölgede "mantar avcısı" olarak bilinin kişiler tarafından özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarları işlenmesi için tesislere getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.

Tesisin işletme müdürü Selçuk Argun, AA muhabirine yaklaşık 5 yıldır trüf mantarından üretim yaptıklarını söyledi.

Trüf mantarı yağı, trüf sosu, trüf tuzu olmak üzere 20 çeşit ürün ürettiklerini belirten Argun, "Yılda yaklaşık 3 ile 5 ton arasında trüf mantarını işliyoruz. Ürünlerimizi yurt içinde satışa sunuyoruz. Ürünlerimizi yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Argun, gelecek yıllarda Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, trüf mantarını toplayan kişi sayısının az olması, zor yetişmesi ve az bulunmasından dolayı değerli olduğunu vurguladı.

İşletmelerini açarken trüf mantarı ithalatının önüne geçmeyi amaçladıklarını anlatan Argun, "Biz işletmemizi açarken ithalatın önüne geçmek istedik. Ürettiğimiz ürünleri yurt içinde satıyoruz, bundan sonraki hedefimiz ihracat. Biz üretim ve fiyat politikamız ile ithalatın önüne geçtiğimize inanıyoruz. 'Bu ürünler genelde lüks lokanta ve otellerde tercih ediliyor.' algısı vardı, biz üretimimizle bununda önüne geçmiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre gidiyoruz"

Bölgede "Mantar avcısı" olarak bilinen 63 yaşındaki Ekrem Kalemli günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre yürüdüğünü söyledi.

1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göçe tabi tutularak Kırklareli'ne geldiğini belirten Kalemli, 6 yıl önce Bulgaristan'dan aldığı iki eğitimli köpeği ile ormandan mantar toplamaya başladığını dile getirdi.

Hava şartları nedeniyle ormanda zorlandıklarını ifade eden Kalemli, şunları kaydetti:

"Bu işte mantarın yerini bileceksin. Günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre gidiyoruz. Bazen hiç mantar bulmadan da döndüğümüz oluyor. Bazen de 7 kilograma kadar mantar buluyorum. Mantarı köpekler buluyor, 30 metre çapında bir alanda mantar varsa köpek onun kokusu alır ve hemen kazmaya başlar. Köpek olmadan bu işi yapmanın imkanı yok. Köpek bir yerde mantarın kokusunu alıp koştuğunda heyecan oluyor."

Kalemli, mantarın en çok yaz ayında çıktığını aktardı.

Trüf mantarının diğer mantar türlerine göre kazancının daha fazla olduğuna işaret eden Kalemli, kalitesi düşük mantarın 40 avroya, kaliteli mantarın ise 70 avroya sattığını anlattı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kırklareli İhracat Selçuk Vize Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title