Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?

Oteldeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İki ilden kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen Kırkağaç Kavunu, tadı ve aromasıyla diğer kavunlardan ayrılarak Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Bu başarı, ilçe için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ata tohumuyla yetiştirilen ve tadı, rengi, kokusuyla diğer kavun türlerinden ayrı tutulan Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliğiden Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almaya hak kazandı.

Kavunuyla ünlü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2008 yılında Türk Patent kurumu tarafından Coğrafi Tescil Belgesi alınan Kırkağaç Kavununa, AB Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi amacıyla 2021 yılında dönemin Kaymakamı Murat Büyükköse öncülüğünde Kırkağaç Kaymakamlığı AB Proje ofisince hazırlanan "Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi Tescili Hak Ediyor" adlı proje Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile "AB Coğrafi İşaret" başvurusu yapıldı. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Kavununun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavununun tescilinin yayımlandığını belirterek ilçe ve bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kırkağaç Kavununun uzun raf ömrü, kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilindiğini ifade eden Kaymakam Oktay, Avrupa Birliği tesciliyle bu özel ürünün uluslararası alanda tanınırlık kazandığını söyledi.

Oktay, tescil sürecinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title