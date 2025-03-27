Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ata tohumuyla yetiştirilen ve tadı, rengi, kokusuyla diğer kavun türlerinden ayrı tutulan Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliğiden Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almaya hak kazandı.

Kavunuyla ünlü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2008 yılında Türk Patent kurumu tarafından Coğrafi Tescil Belgesi alınan Kırkağaç Kavununa, AB Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi amacıyla 2021 yılında dönemin Kaymakamı Murat Büyükköse öncülüğünde Kırkağaç Kaymakamlığı AB Proje ofisince hazırlanan "Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi Tescili Hak Ediyor" adlı proje Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile "AB Coğrafi İşaret" başvurusu yapıldı. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Kavununun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavununun tescilinin yayımlandığını belirterek ilçe ve bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kırkağaç Kavununun uzun raf ömrü, kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilindiğini ifade eden Kaymakam Oktay, Avrupa Birliği tesciliyle bu özel ürünün uluslararası alanda tanınırlık kazandığını söyledi.

Oktay, tescil sürecinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. - MANİSA