Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 48,4 arttı - Haberler

Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 48,4 arttı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çoro Seyitov, düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisine ilişkin ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, ilk çeyrekte yüzde 48,4 artarak 2 milyar 108 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 13,7 artışla 367 milyon 100 bin dolar olurken, ithalat 1 milyar 741 milyon 600 bin dolara çıktı.

Kırgızistan'ın, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle karşılıklı ticaret hacmi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 835,4 milyon dolara yükseldi.

Kırgızistan'da ortalama aylık maaş, küçük işletme çalışanları hariç yüzde 11,4 artarak yaklaşık 21 bin som (256 dolar) olurken, sanayi sektöründe yılın ilk 4 ayında yüzde 10,3 artışla 116 milyar som (1 milyar 414 milyon 634 bin 146 dolar) değerinde ürün üretildi.