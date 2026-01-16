Haberler

Kırgızistan giyim sektörü Rusya pazarına erişimde zorluk yaşıyor

Kırgızistan'da giyim sektörü temsilcileri, Rusya pazarına erişim sınırlamaları ve çevrim içi satış platformlarıyla entegrasyonda karşılaştıkları sıkıntıları paylaştı. 'Ala-Too' milletvekili grubu toplantısında yerli üreticilere destek ve pazar çeşitlendirmesi çağrısında bulunuldu.

Kırgızistan'da giyim sektörü temsilcileri, Rusya pazarına erişim sınırlamaları ve çevrim içi satış platformlarıyla entegrasyonda zorluklar yaşadıklarını bildirdi.

Kırgızistan meclisi Jogorku Keneş'te, ilgili devlet kurumları ve hazır giyim sektörü temsilcilerini bir araya getiren "Ala-Too" milletvekili grubu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, özellikle Wildberries gibi büyük pazar yerleriyle etkileşim kurmanın zorluklarına ve mevcut Rusya pazarındaki erişim engellerine dikkati çekti.

Temsilciler, yerli üreticilere destek, satış pazarlarının çeşitlendirilmesi ve ulusal laboratuvar altyapısına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Toplantıda konuşan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, çevrim içi satışların kolaylaştırılması amacıyla lojistik merkezlerin kurulumu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev de sektörde kalitenin artırılması gerektiğine işaret ederek Rusya-Ukrayna ihtilafının pazar dinamiklerine etkisinin göz önünde bulundurulmasının önemini vurguladı.

Milletvekili Nilufar Alimcanova da yerli ürünler için pazar çeşitlendirmesi amacıyla kapsamlı stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ala-Too" milletvekili grubu üyeleri, Bakanlar Kurulundan, sorunların çözümü için sektöre yönelik imtiyazlı kredilendirme ve pazar çeşitlendirmesi konularının ele alınmasını istedi.

