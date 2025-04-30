Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin İnşaatına Başlandı

'ÇİN-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu Projesi' kapsamında, güzergahın en kritik noktalarından olan üç tünelin inşasına Kırgızistan'da başlandı.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Bakyt Torobayev, Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu Projesi' temel atma töreninde yaptığı açıklamada, projenin ülke için hem stratejik hem ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Torobayev, demir yolu inşaatı sürecinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacağını ve projenin binlerce iş fırsatı yaratacağını vurguladı.

Demir yolu hattı, Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar kentinden başlayarak Kırgızistan'ın Jalalabad kentinden geçecek, ardından Özbekistan'ın Andican şehrine ulaşacak. Maksimum hızı 120 kilometre olarak tasarlanan hat üzerinde toplam 20 istasyon kurulması planlanıyor.