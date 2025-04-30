Depremden sonra İstanbul'da 3'ü tarihi 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin İnşaatına Başlandı

Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin İnşaatına Başlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi kapsamında önemli bir adım atarak, tünel inşaatına başladı. Başbakan Yardımcısı Torobayev, proje ile 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.

'ÇİN-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu Projesi' kapsamında, güzergahın en kritik noktalarından olan üç tünelin inşasına Kırgızistan'da başlandı.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Bakyt Torobayev, Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu Projesi' temel atma töreninde yaptığı açıklamada, projenin ülke için hem stratejik hem ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Torobayev, demir yolu inşaatı sürecinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacağını ve projenin binlerce iş fırsatı yaratacağını vurguladı.

Demir yolu hattı, Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar kentinden başlayarak Kırgızistan'ın Jalalabad kentinden geçecek, ardından Özbekistan'ın Andican şehrine ulaşacak. Maksimum hızı 120 kilometre olarak tasarlanan hat üzerinde toplam 20 istasyon kurulması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.