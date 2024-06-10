Üye Girişi
Haberler

Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hasat dönemi başlayan Dalbastı kirazının üreticileri, işçi bulmakta zorluk çekiyor. Üreticiler, günlük 2 bin TL ücretle çalışacak işçi bulamamaktan dert yanıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde ise kiraz hasadı için işçi bulamayan köylüler kirazı imece usulü hasat etti.

Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı. Üreticinin bu yıl en büyük sorunu ise günlük 2 bin TL ücretle çalıştıracak işçi bulamamak oldu. Malatya'da kayısıdan sonra kendine has tadıyla ağızlara tat katan coğrafi işaret tescilli 'Yeşilyurt Dalbastı kirazı' bu yıl hem kalite olarak hem de rekolte olarak üreticisini sevindiriyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kirazda hasada başladıklarını ve ürünlerinin ise oldukça verimli olduğunu ifade etti.

"UMUYORUZ Kİ BU YIL KİRAZ ÜRETİCİMİZ HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALIR"

Coğrafi işaret belgeli olan dal bastı kirazlarının bu yıl aroma bakımında çok kaliteli olduğunu ifade eden Solmaz, "Türkiye'de nam yapmış bir kirazımız. İhracatçı gelirse İnşallah bu yıl da üreticilerimizin yüzü gülecek. Bu sezon da ürünlerimiz de çok kaliteli, seyrek tuttu ürün kalibrasyonu çok güzel" dedi.

Bu yıl ilçede 800 ton civarında kiraz hasadı olmasını beklediklerini de ifade eden Başkan Solmaz, "Umuyoruz ki bu yıl kiraz üreticimiz hak ettiği değeri alır. Geçen yıl biliyorsunuz büyük bir afet yaşadık. Bundan dolayı çiftçilerimiz mağdur durumda" ifadelerine yer verdi.

GÜNLÜK 2 BİN TL'YE İŞÇİ BULUNAMIYOR

Bu yıl üreticinin en büyük sorunlarından birinin de işçi bulmak olduğunu dile getiren Solmaz, "En büyük sorun işçi sıkıntısı. Yerelde çalışanlar kalacak yeri olmadığı için il dışına çıkınca şu anda işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bir işçinin maliyeti günlük 2 bin TL. Günde ortalama 60 kilo kiraz derecek" dedi.

Pazarda kirazın kilogram fiyatının da 60 ila 75 TL arasında gittiğini de ifade eden Başkan Solmaz, "Çiftimiz bir yıllık emeğini alamıyor ama aracılar burada kilo başına 15-20 TL alarak çiftçinin 2 senede kazanamadığını bir ayda kazanıyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İŞÇİ OLMADIĞI İÇİN MECBUR BEN KENDİM TOPLUYORUM"

Solmaz ayrıca kiraz üreticileri için hijyenik bir toplama alanı oluşturulması gerektiğini de belirterek bu şekilde ihracatçıların Yeşilyurt'a daha fazla geleceğini söyledi.

Kiraz üreticisi Mehmet Ali Özendi ise bu yıl kiraz hasadında işçi bulmakta güçlük yaşadıklarını söyledi. Günde 2 bin TL'ye kiraz toplayacak işçi bulamadığını ifade eden Özendi, "Şu an bir devlet memuru bile 40 bin TL alırken bizler 60 bin TL'ye ayda çalışacak işçi bulamıyoruz. İşçi olmadığı için mecbur ben kendim topluyorum, yetiştiremediğimden de ürünün ağaçta kalma riski var" diye konuştu.

KİRAZI İŞÇİ BULAMAYINCA KÖYLÜLER İMECE USULÜ TOPLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde kiraz hasadı için işçi bulamayınca köylüler kirazı imece usulü hasat etti.

Kozan'da bin 100 rakımlı Dikenseki mevkiinde 7 dönüm arazisine 130 kiraz ağacı diken ve ilaçsız tarım ile kiraz üretimi yapan Ali Ağluç, Napolyon cinsi ürettiği kirazı köyündeki komşuları ile imece usulü topladı. Hasat için işçi bulamadığını kaydeden Ağluç, bu yıl verim aldığı 30 ağaçtan memnun olduklarını 100 ağacın iklimdeki olumsuzluklar nedeniyle tutmadığını kaydetti.

Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor

"YEVMİYELİ İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Şiirler okuyarak hasat yapan Ağluç, "Bin 100 rakımda hasat yapıyoruz. Kışın yağmur nedeniyle fidanların hepsi tutmadı. 130 fidanın 30'u tuttu. Sıcaklık nedeniyle bu yıl daha erken hasat yaptık. Kışın yaşanan sıcaklar nedeniyle çiçekler kurudu" diye konuştu.

Dalında 30 liradan hasat yaptıklarını belirten Alguç, şöyle devam etti:

"Ağaçların tutmadığına sevindim aslında. İşçi bulamıyoruz. Hasadımız 20 günde tamamlanıyor. Ama işçi yok bulamadığımız için zor bir hasat oluyor. 6-7 kişilik ekiple topladık. Yevmiyeli işçi bulamıyoruz. Köylülerle imece usulü hasat yaptık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yeşilyurt Malatya Kozan Kiraz Adana Tarım Yaşam Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500

Yorumlar (2)

Deniz Tutar:

memura 60 bin maaş verirsen çalışacak insan tabi bulamazsınız. ülkede herkes memur olmanın peşinde yakında arabamız bozulunca yaptıracak tamirci, musluğumuz bozulunca tamir edecek tesisatçı bulamayacağız...

5
2
yanıtYanıtla
İsmail oruç :

Oldu olacak yıllık 720 bin TL diyinde tam olsun

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title