Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parsel Ön Tahsis Başvuruları Başladı

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parsel Ön Tahsis Başvuruları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) parsel ön tahsis başvuruları alınmaya başlandı. 1 milyon 228 bin metrekarelik alanda 41 sanayi ve 56 sera parseli yer alacak, sera parseli 1250 lira, sanayi parseli ise 1750 lira olarak belirlendi. Hedef, Türkiye'nin endemik bitkilerini dünya pazarlarına tanıtmak.

İzmir'deki Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) parsel ön tahsis başvuruları başladı.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre Kınık ilçesinde 1 milyon 228 bin metrekarelik alana kurulan, 41 sanayi ve 56 sera parselinin yer alacağı TDİ Osb'deki planlama çalışması tamamlandı.

Parsel ön tahsis başvurularının alınmaya başlandığı ifade edilerek, sera parselinin metrekare fiyatının 1250 lira, sanayi parselinin metrekare fiyatının ise 1750 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, " Türkiye, endemik bitkiler yönünden çok zengin kaynağa sahip. Bu zenginliğimizi OSB'miz sayesinde tüm dünyaya duyurup, dünya pazarlarına açılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk etapta 150 çeşit bitkinin yetiştirileceği ve sanayi kuruluşlarının bulunacağı bölgede tohum, fide, teknolojik seralarda tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Yeni takımı bu kez Türkiye'den değil! Canlı yayında duyurdu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.