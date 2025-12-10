İndirim akımının başladığı ilimiz! Fiyatları görenler gözlerine inanamıyor

Kilis'te dönerci esnafı, artan maliyetlere rağmen fiyatları düşürerek dikkat çeken bir akım başlattı. Bazı işletmeler döneri 30 liraya kadar indirirken hem esnaf hem de vatandaş uygulamadan memnun.

Kilis'te dönerci esnafı, yüksek enflasyona rağmen alışılmışın tersine fiyat indirimi yoluna giderek örnek bir uygulama başlattı. Kentte bazı işletmeler döner fiyatlarını 30–35 lira bandına kadar düşürdü. Esnaf, bu politikanın gerekçesini "Halk yesin, biz de kazanabildiğimiz kadar kazanalım" sözleriyle açıkladı.

VATANDAŞ MEMNUN: HEM LEZZETLİ HEM UYGUN

Fiyatların uygun olmasından memnun olduğunu söyleyen Mehmet Uğurlu, "Çok güzel, çok lezzetli, çok uygun." ifadelerini kullandı. Uzun süredir aynı işletmeye geldiğini belirten Mustafa Yolcu ise, "Ustam hem fiyatı uygun tutuyor hem de kalitesinden ödün vermiyor" dedi.

"2021'DEN BERİ ZAM YAPMADIM"

Yıllardır fiyatını değiştirmeyen döner ustası Ali Karabalık "35 liraya döner satmaya devam ediyorum. Cuma günleri 30 liraya düşürüyorum. 'Bu fiyata döner olur mu?' diye şaşırıyorlar ama sadece but ve göğüs eti kullanıyorum. 2021'den beri zam yapmadım. Kilis dürümü sosla yapılmaz; salata, tavuk, baharat ve ustalık yeter" ifadelerini kullandı.