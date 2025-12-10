Haberler

İndirim akımının başladığı ilimiz! Fiyatları görenler gözlerine inanamıyor

İndirim akımının başladığı ilimiz! Fiyatları görenler gözlerine inanamıyor
Güncelleme:
Kilis'te dönerci esnafı, artan maliyetlere rağmen fiyatları 30–35 liraya düşürerek "Enflasyona inat halk yesin" anlayışıyla uygun fiyat politikasını sürdürüyor. Vatandaş uygulamadan memnun olurken, esnaflar maliyetin düşük karla da karşılanabildiğini belirtiyor.

  • Kilis'te bazı dönerci işletmeleri döner fiyatlarını 30-35 lira bandına düşürdü.
  • Bir döner ustası 2021'den beri fiyatını değiştirmediğini ve Cuma günleri döneri 30 liraya sattığını belirtti.
  • Esnaf, fiyat indirimi politikasını 'Halk yesin, biz de kazanabildiğimiz kadar kazanalım' sözleriyle açıkladı.

Kilis'te dönerci esnafı, artan maliyetlere rağmen fiyatları düşürerek dikkat çeken bir akım başlattı. Bazı işletmeler döneri 30 liraya kadar indirirken hem esnaf hem de vatandaş uygulamadan memnun.

Kilis'te dönerci esnafı, yüksek enflasyona rağmen alışılmışın tersine fiyat indirimi yoluna giderek örnek bir uygulama başlattı. Kentte bazı işletmeler döner fiyatlarını 30–35 lira bandına kadar düşürdü. Esnaf, bu politikanın gerekçesini "Halk yesin, biz de kazanabildiğimiz kadar kazanalım" sözleriyle açıkladı.

VATANDAŞ MEMNUN: HEM LEZZETLİ HEM UYGUN

Fiyatların uygun olmasından memnun olduğunu söyleyen Mehmet Uğurlu, "Çok güzel, çok lezzetli, çok uygun." ifadelerini kullandı. Uzun süredir aynı işletmeye geldiğini belirten Mustafa Yolcu ise, "Ustam hem fiyatı uygun tutuyor hem de kalitesinden ödün vermiyor" dedi.

"2021'DEN BERİ ZAM YAPMADIM"

Yıllardır fiyatını değiştirmeyen döner ustası Ali Karabalık "35 liraya döner satmaya devam ediyorum. Cuma günleri 30 liraya düşürüyorum. 'Bu fiyata döner olur mu?' diye şaşırıyorlar ama sadece but ve göğüs eti kullanıyorum. 2021'den beri zam yapmadım. Kilis dürümü sosla yapılmaz; salata, tavuk, baharat ve ustalık yeter" ifadelerini kullandı.

