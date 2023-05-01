Kilis'te çiftçiler 1 Mayısta biber fidelerini toprakla buluşturdu

Kilis'te tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarım işçileri üretim yaparak ekonomiye katkı sunmaya devam ettiler.

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kilisli üreticiler, ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan işçiler, biber fidelerini toprakla buluşturdu.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarım işçileri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını ifade ederek, "1 Mayıs' işçi bayramında da gördüğümüz gibi bizlerde sahada üretim yapmaktayız. Şuanda yaptığımız bölgenin önemli geçim kaynağı olan biberin fidesini toprakla buluşturduk. Biz ne zaman çalışıp evimize ekmek götürürsek o gün bizim bayramımız" dedi. İşçi bayramında üretim yaptıklarının altını çizen Özdemir, "Bölgenin önemli geçim kaynağı olan biberi ilimizde yaklaşık olarak 40 bin dekar üzerinde üretim yapmaktayız bunun 25 bin dekarı dolmalık ve salçalıktır yaklaşık olarak 3 aylık mesaimiz başladı. Bugün işçi bayramında fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Çiftçi Mustafa Yılan, İşçi bayramında çalıştıklarını ifade ederek, "Biz emeğimizi aldığımız zaman mutluyuz, asıl emeğimizi kazandığımız zaman bizim için bayram o gündür, diyerek. Zor şartlarda çalışıyoruz yağmur, çamur, soğuk demeden eşlerimiz, arkadaşlarımız ve komşularımızla birlikte her zaman üretime devam ediyoruz" dedi. - KİLİS