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Kilis’te balık sezonu açıldı, tezgahlar çeşitlendi

Kilis’te balık sezonu açıldı, tezgahlar çeşitlendi
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1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle Kilis’te balık tezgahlarında hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık yerini alırken, 15 Eylül’de Akdeniz’de sezonun başlamasıyla çeşit ve bolluğun daha da artması bekleniyor.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Kilis'te balık tezgahlarında hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık yerini alırken, 15 Eylül'de Akdeniz'de sezonun başlamasıyla çeşit ve bolluğun daha da artması bekleniyor.

Kilis'te 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahların balık çeşitleriyle dolmaya başladığını belirterek, sezonun bereketli geçmesini diledi.

Balık sezonunun açılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Aygün, balığın sağlıklı bir besin olduğunu belirterek, "Sezonun kazançlı ve bol bereketli geçmesini diliyorum. Balık sezonunun açılmasını heyecanla bekliyorduk. Balık sağlıklı bir yiyecek" dedi.

Tezgahlarda şu anda ağırlıklı olarak hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık bulunduğunu aktaran Aygün, ilerleyen günlerde palamutun da bollaşmasını beklediklerini söyledi. Aygün, "Eylül ayının 15'inde Akdeniz'de sezonun açılmasıyla birlikte balık çeşitlerinin daha da bollaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tezgahlardaki fiyatlara da değinen Aygün, en yüksek fiyatlı balıklar arasında Norveç somonu ve turna balığının bulunduğunu belirterek, "Norveç somonunun kilosu 750 TL, turna balığı ise 800 TL. Tezgahtaki Norveç somonu yaklaşık 4 kilo geliyor, 3 bin TL civarında tutuyor. İsteyen vatandaşlarımıza dilim olarak da verebiliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da balık sezonunun başlamasından memnun olduklarını belirterek, balığın sağlıklı ve faydalı bir besin olması nedeniyle tezgahlarda daha fazla çeşit görmeyi beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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