"5 milyar dolar çaldılar" diyen Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Burunlarından getireceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülasyon iddialarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak SPK'ya çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. Buradan SPK'ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülasyon iddialarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var" dedi.

"SPK'YA SON KEZ SESLENİYORUM"

SPK'ya bir kez daha çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek! Buradan SPK'ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…" ifadelerini kullandı.

SPK DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da yaşanan Fiyat Hareketleri ile ilgili olarak açıklamada bulunmuştu. SPK, "Yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır" diye belirtti.

SPK'nın yaptığı açıklama şöyle: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır. Kurulumuz, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."