Kılıçdaroğlu, kendisi gibi elektrikleri kesilen vatandaşları ziyarete çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, artan enerji fiyatlarına tepki gösterdi ve elektrik faturasını ödemedi. Aylardır ödenmeyen faturaların artık Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrikleri kesildi. Yaşanan gelişmenin yankıları sürerken Kılıçdaroğl'undan yeni bir hamle geldi.

"ELEKTRİK BİR İNSANLIK HAKKIDIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrikleri kesilen yurttaşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetişmiş ve evinin elektrikleri kesilmiş İbrahim Öztürk ile birlikte açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Elektrik kesintilerinin hangi felaketlere yol açtığını, hangi umutsuzluklara yol açtığını topluma anlatmaya çalışıyorum, vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyorum. Elektrik artık bir insanlık hakkıdır, hiç kimse, hiçbir vatandaş elektriksiz bırakılamaz. Ben bunları söylediğimde itiraz ediyorlar, rakamlar veriyorlar. Hangi rakamları verirseniz verin, rakamlar artık inandırıcı olmaktan çok uzaklaştı. Doğruları söylemeleri lazım, vatandaşın derdini dinlemeleri lazım, iktidar sahiplerinin görevi budur. Var olan sorunları çözmektir. Şimdi geldim kardeşimin oturduğu yere, içeriye girdik baş başa küçük de olsa bir sohbetimiz oldu. Ben anlatmayım en iyisi, siz anlatın dinlesinler."

"BİR AVUÇ KİŞİ ZENGİNLEŞTİ, MİLYONLARCA İNSAN FAKİRLEŞTİ"

Sözlerine devam eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları belirtti: "Derdini anlatacağım sevgili kardeşim. Anlatmak benim görevim zaten, yıllar yılı şunu öğrettiler; neoliberal politikalar, devlet küçülsün, vatandaş zenginleşir diye. Sonra ortaya çıkan gerçek şu oldu, izledikleri politikaların sonucunda; ortaya çıkan gerçek bir avuç kişi zenginleşti, milyonlarca insan fakirleşti, yoksullaştı. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı, bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye'deki demokratlara değil dünyadaki demokratlara da seslendim. Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi ekseninde, insan hakları ekseninde insanların elektrik, su, doğal gaz gibi temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük aruzumuz, en büyük hedefimiz de budur.

"PEK ÇOK İNSAN GECE KARANLIĞINA MAHKUM EDİLMİŞ VAZİYETTE"

Türkiye düzelebilir, zengin bir ülkedir. Türkiye'de pek çok insan şu anda elektriksiz gece karanlığına mahkum edilmiş vaziyettedir. Ama bunların tamamını çözmek mümkündür, kısa sürede çözmek mümkündür. İnşallah bunların tamamını yapacağım. Umudunu hiçbir zaman kaybetme, senin umudunu hayata geçirmek benim temel görevimdir. Sadece senin değil aslında, senin gibi zor şartlarda çalışan, zor şartlarda gelir elde etmeye çalışan, sosyal güvenliği olmayan hele hele 18 yaşına kadar çocuk esirgeme kurumunda kalıp sonra hayat mücadelesini veren senin gibi pek çok kişi var. Sizlere sahip çıkmak sosyal devletin görevidir, her şeyden önce siyasetin görevidir. Ben bu temel görevi yerine getirmek için çaba harcıyorum."

"2022 RAKAMLARI DAHA YÜKSEK OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elektrik abonelerinin kesintileri hakkında yaptığı açıklamanın anımsatılması üzerine Kılıçdardoğlu, "Geçen yılın aynı rakamlarına göre 40 bin daha fazla, demek ki 2022'de ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak. Üzelerek ifade edeyim. Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür ederim" yanıtını verdi.