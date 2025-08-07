KGM, Kırklareli ve Mersin'de Kamulaştırma Yapacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, Lüleburgaz-Çorlu ayrımı ve Babaeski-Lüleburgaz ayrımı projeleri ile Silifke-Mut Devlet Yolu için Kırklareli ve Mersin'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Lüleburgaz- Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ve Babaeski- Lüleburgaz ayrımı- Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları ile Silifke- Mut devlet yolu projeleri kapsamında Kırklareli ve Mersin'deki bazı taşınmazlar için kamulaştırma yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, KGM tarafından Lüleburgaz-Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ile Babaeski- Lüleburgaz ayrımı- Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları projeleri kapsamındaki yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Genel Müdürlükçe, Silifke- Mut Devlet Yolu Projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanması amacıyla Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması da uygun bulundu.