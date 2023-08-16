Keşan Ticaret Borsası'nda Togg makam aracı olarak kullanılacak

Keşan Ticaret Borsası'nda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, makam aracı olarak kullanılacak. Aracın tanıtımı Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Keşan'a çıkan aracın hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Ayrıca İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yapıldak köyünde incelemelerde bulundu ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.