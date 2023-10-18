Kepez ve Santral Mahallesi'nde çifte mutluluk

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 6 bin 500 metrekare alanda yapılacak Kepez ve Santral Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin temelini atarken, 450 hak sahibine de evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 6 bin 500 metrekare alanda yapılacak Kepez ve Santral Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin temelini atarken, 450 hak sahibine de evlerinin anahtarlarını teslim etti.

'Söz, Muhittin Böcek sözü' olsaydı bu mağduriyet yaşanmazdı

Temel atma ve anahtar teslim töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, Sur Yapı konusunda hak sahibi vatandaşların kendilerinden kaynaklanmayan bir mağduriyet yaşadığını söyledi. "Söz, Muhittin Böcek sözü olsaydı burada bu mağduriyet yaşanmazdı" diyen Başkan Böcek, "Hak sahibi vatandaşlarımızın hakkı savunularak imza atılsaydı burada bunlar yaşanmazdı. Bu sözü ben vermiş olsaydım seçimden 5 ay sonra hepiniz dairelerinizde oturuyor olurdunuz. Türkiye'de kentsel dönüşüm yok iken Konyaaltı Belediye Başkanlığım dönemimde gecekondu olan bir bölgede 629 daireyi gününde teslim ettirdim" ifadelerini kullandı.

"Ranta dönük değil halka dönük projeler üretiyoruz"

Sur Yapı projesiyle ilgili bir çalışma yaptırdığını anlatan Başkan Muhittin Böcek, "Projenin detaylarını öğrenince şaşırdım kaldım. Biz ranta dönük değil, halka dönük projeler ürettik. Vatandaşlarımızın altındaki motosikleti, anaların altınlarını satarak aldıkları evlerine kavuşması ve haklarını savunmak için geldim. Yeri geldi bazı siyasiler burada protesto etmeye geldi. Hangi hakla geliyorsunuz? Milletin yanında olacaksınız. Mağdurların ezilenlerin yanında olacaksınız. Buralara gelerek mağdur edebiyatı yapmayacaksınız. İnsanların hakkını koruyacaksınız. Ranta dönük değil, halka dönük projeler gerçekleştireceksiniz" diye konuştu.

3 bin 456 daire teslim edildi

Bugün 450 vatandaşın daha evlerine kavuşacağı müjdesini veren Başkan Muhittin Böcek, bugüne kadar 3 bin 456 daireyi teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yüklenici firma ile sizler için çok kavga ettim. Firma Eylül ayı kiralarını yatırmamıştı. Bu törene gelmeden bir saat önce firma ile görüştüm. Ben tören alanına gidinceye kadar kiraların yatırılmasını istedim. 4 bin TL kiraları biraz önce yatmış" dedi.

Pazar yeri 15 Mart'ta bitecek

Proje alanı içinde 6 bin 500 metrekare alanda vatandaşların mutlu ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabileceği güzel bir pazar yerinin inşaatına başlattıklarını belirten Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Kapalı Pazar Yeri'nin inşaat süresi 12 aydı. ANTEPE firmamızla görüşerek süreyi 6 aya indirdik. 15 Mart'ta kapalı pazar yerini bitiriyoruz. Ayrıca burada 32 dönüm alanda park yeri, sağlık ocağı gibi projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz. Maliyeti 60 milyon TL'yi bulacak projenin bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Evlerine oturacak hak sahiplerine sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum."

Anahtar mutluluğu

Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya da pazar yeri projesi ve teslim edilen anahtarla için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Küçükkaya, sosyal donatı alanlarının kısa sürede başlayacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmalardan sonra ise Kepez ve Santral Mahalleri Kapalı Pazar Yeri'nin temelini Başkan Muhittin Böcek katılımcılarla birlikte attı. Daha sonra ise Başkan Muhittin Böcek, temsili olarak bazı vatandaşlara anahtarlarını teslim etti. Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar anahtarlarını aldıklarında büyük mutluluk yaşadı.

Törene; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kumbul, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, meclis üyeleri, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA