Kenyalı yetkililerden Kademe fabrikasına ziyaret

Kenya Nairobi Vali Yardımcısı ve beraberindeki heyet Konya'da Kademe ve TÜMOSAN fabrikalarını ziyaret etti. Kenya ile ticari iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kademe A.Ş Genel Müdürü Kenan Çelik, "Türkiye'de üretilen ürünlere talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen araçlarımızı şu ana kadar 45 ülkeye ihraç etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kenya ile ilişkilerimiz her geçen gün daha iyi bir seviyeye geliyor. İlerleyen yıllarda yurt dışı yatırımlarımızı da arttıracağız. Kenya'da kurulacak üretim tesisinin de ön görüşmelerini gerçekleştirdik" dedi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretlerde bulunan Kenya Nairobi Vali Yardımcısı ve Baringo Halk Konseyi Başkanları ve Bölüm Müdürleri, Kademe ve TÜMOSAN fabrikalarında potansiyel iş ortaklıkları ve ticari ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, yetkililer DEİK Kenya Konsey Başkanı Ömer Karadeli'yi ziyaret ederek iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

KADEME ŞİRKETİ HAKKINDA

2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Kademe, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde çevre temizliği için gerekli olan çeşitli araç ve ekipmanların üretim, geliştirme ve satışını gerçekleştiriyor. Şirket, yol süpürme araçları, çöp kamyonları, su tankeri, vidanjör, kanal açma ve temizleme araçları gibi ürünleriyle sektöre liderlik eden firmaların arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla 45 ülkeye ihracat yapan şirket, ürün gamını sürekli olarak genişletip yerli üretimi destekleyerek, iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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