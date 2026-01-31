Haberler

Kenevir üretimi ve denetimine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, kenevir yetiştiriciliği ile ilgili yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Lif, tohum, sap ve tıbbi ürünler için üretim süreci detaylandırıldı ve kenevirin amacı dışında kullanımına karşı tedbirler alındı.

Lif, tohum ve sap üretiminin yanı sıra tıbbi ve sağlık ürünleri ile uyuşturucu etkisi olmayacak kişisel bakım ve destek ürünlerine yönelik kenevir yetiştiriciliğinin üretim sürecine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kişisel bakım ve destek ürünleri elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinin ekim ve dikiminden hasadına kadar üretim süreci, yöntemi ile kenevirden elde edilen çiçek ve yaprakların amacı dışında kullanımını engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına yönelik gerekli kontrollere ilişkin görev ve sorumluluklar düzenlendi.

21 ilde üretim yapılabilecek

Buna göre lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak ile bu illerin ilçelerinde yapılabilecek.

Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında, organize tarım bölgelerinde ya da Sağlık Bakanlığından üretim yeri izni almış, kapalı ve iklimlendirme özelliğine sahip, yüksek güvenlik önlemleri bulunan tesislerin yer aldığı il idari sınırları içinde gerçekleştirilebilecek.

Kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, açık ya da kapalı alanlarda olmak üzere lif, sap ve tohum üretimine izin verilen illerle tıbbi ve sağlık ürünlerinin yetiştirildiği yerlerde yapılabilecek.

Yetiştiricilik izni, lif, tohum ve sap üretimi için her yıl 1 Ocak-1 Nisan döneminde yetiştiricilik yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğinden alınabilecek. Tıbbi, sağlık ile kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi için başvurular ise aynı tarihlerde TMO'ya gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
