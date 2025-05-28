Kazakistan'dan Gazipaşa'ya İlk Charter Uçuş Gerçekleşti

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 175 yolcu geldi.

FlyArystan Havayolu tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yapan uçakla 175 yolcu geldi. Uçaklardan inen turistlere protokol üyeleri çiçek verdi.

İlk inen uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kazakistanlı vatandaşların da yöresel kıyafetleriyle karşıladıkları turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

Haftada iki gün gerçekleşecek uçuşlar, 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Törene, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Tanıtım Vakfı temsilcileri ile havalimanı yöneticileri katıldı.