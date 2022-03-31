Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, üretim, girdi ve enerji maliyetlerinin yükselmesine rağmen ihracatta yaşanan artışın kendilerine moral olduğunu bildirdi.

Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Kayseri'de şubat ayında gerçekleştirilen 311 milyon 163 bin dolarlık ihracatın, geçen yıla göre yüzde 19,42 arttığını belirtti.

Kayseri ihracatının toplam 311 milyon 163 bin dolara çıktığını kaydeden Gülsoy, "TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri ihracat rakamları şubatta 260 milyon 549 bin dolar iken Şubat 2022'de 311 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış, aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 19,42'dir. Kayseri olarak ithalatımız şubat ayında 167 milyon 999 bin dolar olmuştur. 2022 yılı ocak döneminde birinci ihracat pazarımız her zamanki gibi Irak olmuştur. Bu ülkeyi Almanya, ABD, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık, Tunus, Fas, Fransa ve Cezayir izledi." şeklinde bilgi verdi.

2022'deki olumlu gidişattan mutlu olduklarını anlatan Gülsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yaşanan zorluklara rağmen ihracatçılarımız ülkemize ve şehrimize katma değer oluşturmaya devam ediyor. Küresel ekonomide en önemli sorun olan yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Üretim ve girdi maliyetleri ile enerjide yaşanan artışlar önümüzde engel olarak dursa da ihracatımızda yaşanan artış bizlere moral oluyor. Üretim ve imalatta katma değerimizi artırarak ihracat rakamlarımızı daha da üst seviyelere çıkaracağız. 2023 yılı için koyduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi bu doğrultuda yakalayacağız. Elde edilen başarıyı iş dünyamızın tüm olumsuzluklar karşısında mücadele etmeleri, 'önce ülkem, önce devletim' diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Güçlü ve büyüyen Türkiye hedefine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."