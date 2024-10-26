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Kayseri OSB Başkanı'ndan Arsa Tahsisi Talepleri

Kayseri OSB Başkanı'ndan Arsa Tahsisi Talepleri
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin fabrika kurmak için arsa tahsisi taleplerinin arttığını belirterek, bu durumun istihdam, üretim ve ihracata büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Sanayiciler arsa tahsisi istiyor

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın:

"Arsa tahsisi yapılırsa istihdama, üretime ve ihracata büyük katkı sağlayacak"

KAYSERİ - Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; sanayicilerin fabrika kurmak için yoğun bir şekilde arsa tahsisi istediklerini söyleyerek; "Arsa tahsisi yapılırsa istihdama, üretime ve ihracata büyük katkı sağlayacak" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; 22 milyon metrekare alan sahip olan Kayseri OSB'de doluluğun yüzde 93 olduğunu belirtti. Sanayicilerin sürekli olarak Kayseri OSB'de arsa tahsisi yapılmasını istediklerini dile getirdiklerimi kaydeden Yalçın; "Organize Sanayi Bölgemiz 1973 Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir organize. 2003 yılında da hemen yanı başındaki Hacılar Organize Sanayi Bölgesi ile birleşerek Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ismini almıştır. Günümüze baktığımız zaman 22 milyon metrekare gibi bir alana sahip bir organize sanayi bölgemiz. Bin 500'e yakın fabrikamız mevcut. Organize sanayi bölgemizin alan olarak yüzde 93'ü dolu durumdadır ve fabrika yapılmıştır. Çok az yapı yapılmayan bir alan vardır. İnanıyoruz ki çok kısa bir süre zarfında da bu alan dolacaktır. Şu anda organize sanayi bölgemizde 300'e yakın resmi kiracımız var. Kiracılarımız bizlere 'enerji maliyetleri, işçilik maliyetleri fazla gelmekte, sizden fabrika yaptırmak için arsa tahsisi istiyoruz' diyorlar. Bizde bu sanayicilerimize karşı duyarsız kalmak istemiyoruz. Özellikle de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmak istiyorlar. Çünkü bütün ham madde üreticileri, tedarikçiler, malzemeciler, işçi piyasası, beyaz yakalılar ve mavi yakalılar burada. Burası özellikle mobilya ve çelik kapıda üretimin merkezi. Sanayicilerimizde kendilerine yer verilmesini, yer verildiği takdirde hemen fabrika yaptıracaklarını söylüyorlar. Bizler de bu durumun farkındayız. Bu iş insanlarımız bizlere bize katma değer oluşturuyor, istihdam yapıyorlar, üretim yapıyorlar, ihracat yapıyorlar. Böylesine değerli sanayicilerin ortada ve çaresiz kalması, maliyetlerin altında ezilmesini istemiyoruz. Bizde bunu 'sanayicimiz arsa tahsisi istiyor' diye sürekli dillendiriyoruz. Biz inanıyoruz ki burada arsa tahsisi yapıldığı zaman otomatik olarak bu üretime, istihdama, ihracata katkı sağlayacak ve ham maddenin tedarikinin ve malzemenin merkezi burası olduğu için de hiçbir sanayicimiz buradan gitmiyorlar. Başka alternatifleri kullanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a seslenen Mehmet Yalçın; "Sanayicimize yardım edin, yardımcı olun. Toprak tahsisi imkanı sağlayın. Çünkü biz inanıyoruz ki ülkeler üretimleriyle, ihracatlarıyla ayakta kalacaklar, büyüyecekler. Artık yeni dünya düzeninde üretmek en önemli etken. İhraç etmek en önemli etken. Bunun farkındayız. Böylesine bir tahsis yapıldığında da bunun hemen istihdama, üretime ve ihracata büyük katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Ekonomi

Mehmet Yalçın İhracat Kayseri OSB

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