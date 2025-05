Kayseri'nin Nisan 2025 İhracatı Yüzde 6,35 Azaldı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kamuoyu ile paylaştığı, 2025 yılı Nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Nisan ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 6,35 oranında azalışla, 304 milyon 798 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı ilk 4 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 235 milyon 956 bin dolar seviyesindedir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin açıklandığını belirten Başkan Yalçın, "Bu verilere bakıldığında; Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar olmuştur. İthalat ise yüzde 12,7 oranında artarak 32 milyar 839 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde İhracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Kayseri'nin ihracat rakamına ilişkin detaylara değinen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Nisan ayında yapmış olduğu ihracat, 304 milyon 798 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam, Mart ayında 325 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Nisan ayı ihracatımızda önceki yılın aynı ayına oranla ise yüzde 8,89 oranında artış yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 2025 yılı Nisan ayı ithalat rakamının 154 milyon 662 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Yalçın, "Kayseri'nin Nisan ayı ithalat rakamı, Mart 2025 ithalat rakamına oranla yüzde 23,39 oranında artış göstermiştir. Şehrimizin ilk 4 aylık ithalatı ise 587 milyon 796 bin dolar olmuştur" şeklinde konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

"İhracat temeline dayanan büyüme anlayışı ile yürütülen ekonomik programın yansımalarının güçlenerek devam ettiğini görmekteyiz. Açıklanan Nisan 2025 dış ticaret verileri, bizlere umut vermeye devam ediyor. Ancak, iç pazarda yaşanan daralmanın yanı sıra sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız, iş gücü maliyetlerinin fazla olması ve düşük kur nedeniyle dış pazarlarda mal satmakta zorlanmakta ve güç kaybetmektedir. Sanayicilerimizin uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi talepleri her ne kadar kısıtlı şekilde karşılanmaya çalışılıyor olsa da bunun yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. Sanayicilerimizin beklentisi; piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sorunların çözümüne hızlı bir şekilde odaklanılmasıdır. Reel sektörün talepleri mutlaka not edilmeli ve daha fazla dikkate alınmalıdır. Bizler sanayiciler olarak, her şartta şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz."

Başkan Yalçın, açıklamasını Türkiye'ye katkı sağlayan tüm sanayicilere ve ihracatçılara teşekkür ederek noktaladı. - KAYSERİ