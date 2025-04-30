Kayseri'nin Mart 2025 İhracatı Yüzde 10,15 Artarak 325 Milyon Doları Geçti

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2025 yılı Mart ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Mart ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 10,15 oranında artışla, 325 milyon 512 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı ilk 3 aylık ihracat rakamımız ise 931 milyon 316 bin dolar seviyesinde olmuştur." dedi.

Yalçın, "Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklanmıştır. Bu veriler ışığında Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar olmuştur. İthalat ise yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

Kayseri'nin ihracat rakamına değinen Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı Mart ayında yapmış olduğu ihracat, 325 milyon 512 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam, Şubat ayında 295 milyon 523 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Mart ayı ihracatımızda önceki yılın aynı ayına oranla artış yaşanması da önemlidir." diye konuştu.

Kayseri'nin ithalat rakamına da dikkati çeken Yalçın, "Kayseri'nin Mart ayı ithalat rakamı, 125 milyon 335 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat 2025 ithalat rakamımız 144 milyon 121 bin dolar olmuştu. Mart ayı ithalatında bir önceki aya oranla yaşanan yüzde 13'lük azalma cari açığın kapanması bakımından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

"Küresel çapta gelişen olaylar nedeniyle Dünya ticareti olumsuz bir dönemin içinde bulunmaktadır. ABD yönlü ekonomik kararlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de etkilemektedir. Maliyet artışları ve enflasyon baskısının sürmesi, üretim üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Dış piyasalarda yaşanan daralmanın etkisiyle ihracatta yaşanan sıkıntılı günler bir süre daha devam edecek gibi görünmektedir. Döviz kurlarındaki artışın yetersizliği ise ihracatçılarımızın önünde set oluşturmaktadır. İşçilik maliyetlerinin dünya piyasalarına oranla yüksekliği de sanayicilerimizi olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak karşımızda durmaktadır. Dış pazarlarda ürün satmakta zorlanan sanayicilerimiz, üretim oranlarını yeniden ayarlama yolunu seçmeye başlamıştır. Türkiye'nin küresel ticaretteki payını artırmak için sanayicilerimize kolay ulaşılabilen, ucuz maliyetli kredi sağlanması önem arz etmektedir. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu desteklerin kısa sürede devreye alınması en büyük beklentidir."

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda, üretime ve istihdama katkı sağlayan sanayicilere ve tüm ihracatçılara, ülke ve Kayseri ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ