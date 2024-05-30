Kayseri'nin İhracatı Yüzde 1,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin ilk 4 aylık ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 oranında artarak, 1 milyar 204 milyon 858 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK nisan ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "2024 yılının ilk dört ayında 1 milyar 204 milyon 858 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Buda geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 1,7 oranında bir artış anlamına geliyor. Kayseri'nin nisan ayı ihracatı ise 280 milyon 249 bin dolar oldu. Bir önceki aya yüzde 13 civarında bir düşüş olsa da, geçen yıla oranla artış ivmesinin devam ediyor olması sevindirici bir durum" dedi.

2024 yılı nisan ayında Kayseri'den en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, en çok ihracat yapılan ilk ülkenin ise; ABD, Almanya ve Avusturya olduğunu söyledi. Nisan ayında bir önceki aya göre bir miktar düşüş yaşandığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Her şeye rağmen 2024 geneli itibarıyla ihracatta artış eğiliminin devam etmesi olumlu bir gelişme. Bu ay bir miktar düşüş olmasının en önemli nedeni, nisan ayının ilk yarısı içindeki yaklaşık 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinde fabrikaların kapalı olması. Bir haftalık kayıp olmasaydı bu rakamların biraz daha daha üzerine çıkabilirdik. AB'deki durgunluğa rağmen yine de bu rakamları yakalamak istikrarlı sürecin devam etmesi anlamında olumlu bir gelişme. İnşallah önümüzdeki aylarda ihracattaki artış trendinin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Dünya yaşanan ekonomik olumsuzluklara ve bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimlere rağmen sanayicilerimizin sergilediği yüksek performansı tebrik ediyor, üretime ihracata ve istihdama katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ