Kayseri'nin İhracatı Eylül Ayında Artış Gösterdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Eylül ayında 322 milyon 923 bin dolar ihracat, 146 milyon 174 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy; "Yılın son çeyreğine toplam 2 milyar 812 milyon 682 bin dolarlık ihracatla giriyoruz. Bu başarı; alın teriyle üretim yapan sanayicimizin ortak emeğinin bir yansımasıdır. Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. TÜİK verilerine göre 2025 yılı Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy ; "Eylül ayında 147 ülkeye, 322 milyon 923 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 6,29 oranında yine artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 146 milyon 174 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 29,53 artış, bir önceki aya oranla yüzde 7,26 artış gerçekleşmiştir. Yılın 9 ayını toplam 2 milyar 812 milyon 682 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yıla oranla yüzde 1,15 oranında artış yaşandı. Yılın ilk 9 ayında toplam ithalatımız ise 1 milyar 331 milyon 474 bin dolar olmuştur. Geçen yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 15,80 oranında artış yaşanmıştır" diye konuştu. Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy; "İhracat pazarlarımız; Almanya, ABD, Irak, Avusturya, İtalya, Romanya, Fransa, Romanya Birleşik Krallık ve Gürcistan'dır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; " Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Halı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri, Deri ve Deri Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Tekstil ve Ham maddeleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. Küresel ekonomideki dalgalanmalara, artan maliyetlere ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türk ihracatının büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, şunları dile getirdi;

"İhracat, Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biridir. Kayseri olarak biz de bu büyümeye güçlü bir katkı sunuyor, ülkemizin üretim ve ihracat hedeflerine her geçen gün daha fazla destek veriyoruz. Dünya ve ülke ekonomimizdeki kırılganlıklar göz önünde bulundurulduğunda ihracatta atılacak her adım ve buna bağlı olarak her birim artış döviz girdisiyle birlikte ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sunmaktadır. Özellikle finansman konusunda sıkıntıların arttığı bir dönemde firmalarımızın üretimlerini ve ticaretlerini devam ettirebilmeleri için ticari kredi kullanımı artırılmalıdır. Bu sebeple ticari kredilerde büyüme sınırının artırılmasını istiyoruz. Bununla birlikte, KOSGEB fuar katılımı destekleri yeniden verilmeye başlanılmalıdır. Sektörlerimiz şimdiden bunun eksikliğini yaşamaktadır. Fuar katılımı destekleri firmalarımızın sektörel gelişmeleri takip etmelerini ve dış ticaretlerini geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Biz ülkemizin gücüne, alınacak tedbirler ve kolaylaştırıcı adımlarla, ihracatımızı güçlendirebileceğimize inanıyoruz. Tüm zorlu şartlara rağmen üreten, rekabet eden ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çabalayan tüm firmalarımız ile çalışanlarına teşekkür ediyorum." - KAYSERİ