Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 314 milyon 776 bin dolar ihracat, 125 milyon 488 bin dolar ithalat yaptık'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Kasım ayında 314 milyon 776 bin dolar ihracat, 125 milyon 488 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, "11 aylık toplam 3 milyar 469 milyon 74 bin dolarlık ihracatla giriyoruz. İş dünyası olarak tüm gücümüzle üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için olağanüstü mücadele veriyoruz. Bu başarı, alın teriyle üretim yapan sanayicimizin ortak emeğinin bir yansımasıdır. Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Kasım ayında 314 milyon 776 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,38 oranında artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 7,90 oranında azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 125 milyon 488 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,21 artış, azalış, bir önceki aya oranla yüzde 4,71 azalış gerçekleşmiştir. Yılın 11 ayını toplam 3 milyar 469 milyon 74 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yıla oranla yüzde 1,56 oranında artış yaşandı. Yılın ilk 11 ayında toplam ithalatımız ise 1 milyar 587 milyon 393 bin dolar olmuştur. Geçen yılın ilk 11 ayına oranla yüzde 13,35 oranında artış yaşanmıştır" diye konuştu.

Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Almanya, Irak, ABD, Avusturya, Polonya, İtalya, Romanya, Fas, Fransa, Tunus'dur" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Halı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Meyve Sebze Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Ham maddeleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

Küresel ekonomide talebin zayıfladığı, finansman maliyetlerinin zirve yaptığı ve üretim giderlerinin her geçen gün arttığı fırtınalı bir dönemde, Kayseri'nin dış ticarette gösterdiği direnci değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, şunları dile getirdi:

"Kayseri iş dünyasının bu zorlu küresel şartlara rağmen ortaya koyduğu performansı gönülden tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarı; dünya pazarlarında talebin daraldığı, finansmana erişimin zorlaştığı ve maliyet baskısının üreticiyi zorladığı bir dönemde kazanılmıştır. Kayseri iş dünyamız, her türlü engele rağmen 'üretimden vazgeçmeyeceğiz' diyerek rüştünü bir kez daha ispatlamıştır."

"2026 için 'Bekle-Gör' dönemi bitmiştir"

Gülsoy, "Önümüzde kritik bir eşik var. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 15'i, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki ürünlerden oluşmaktadır. 2026 yılı itibarıyla devreye girecek olan bu sistem, ulusal ihracatımız üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturacağı gibi, Kayseri'nin dış ticaret ivmesini de etkileme riski taşımaktadır. Bu belirsizliği yönetmenin tek yolu, 'bekle-gör' yaklaşımını terk ederek; yeşil ve dijital dönüşüm adımlarını sanayimizin merkezine hızla yerleştirmektir" dedi.

"Yeşil dönüşüm artık bir seçenek değil, zorunluluktur"

Başkan Gülsoy, "Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimize çağrımız nettir: Rekabet gücümüzü korumak ve Avrupa pazarındaki payımızı artırmak için karbon ayak izimizi düşürmeli, akıllı üretim teknolojilerine yatırım yapmalıyız. 2026 yılı, bu dönüşümü tamamlayanlar için fırsat; erteleyenler için ise büyük maliyet yılı olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ