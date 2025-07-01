Kayseri Firmaları, 2024 Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024' listesinde yer alan Kayseri firmalarını tebrik etti. Başkan Gülsoy, "2024 yılında her alanda zorlu bir süreçten geçildi. Bugün bu tabloya rağmen bu başarıya ulaşmak son derece kıymetlidir. Ülkemizin ve şehrimizin üretimine, yatırımına, istihdamına ve ihracatına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TİM tarafından 2024 yılı verilerine göre hazırlanan listeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Gülsoy, açıklanan rapora göre Kayseri'den 14 firmanın listede doğrudan yer aldığını, Kayseri Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren ancak TİM listesine dahil edilmeyen 4 firma ile birlikte toplamda 18 Kayseri firmasının Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer aldığını ifade etti.

"2024 zorlu bir ekonomik mücadele yılı oldu"

2024 yılının küresel düzeyde ciddi ekonomik ve siyasi çalkantılarla geçtiğine dikkat çeken Başkan Gülsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Jeopolitik gerilimler, enerji ve hammadde krizleri, lojistik darboğazlar ve yüksek enflasyon, ihracatçılarımız üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Küresel ölçekte yaşanan talep daralması, finansmana erişimdeki zorluklar, kur dalgalanmaları ve Avrupa başta olmak üzere ana pazarlarımızdaki resesyon eğilimleri, firmalarımızın maliyet yapısını ve rekabet gücünü doğrudan etkiledi."

Tüm bu zorluklara rağmen üretimini sürdüren, istihdam sağlayan ve ihracata devam eden firmaların büyük bir özveriyle hareket ettiğini vurgulayan Gülsoy, "Bu şartlarda üretim, satış, karlılık, ihracat gibi kıstaslar ile belirlenen ilk 1000 ihracatçı arasına giren firmalarımızla gurur duyuyoruz. Bu başarı, Kayseri ekonomisinin sağlam temellere dayandığını ve girişimci ruhunun hala güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Başkan Gülsoy açıklamasında, Kayseri'nin dış ticaret fazlası veren ender illerden biri olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Ülke olarak büyümenin ve kalkınmanın yolu üretmekten, ürettiğimizi dünyaya tanıtmaktan ve pazarlamaktan geçiyor. Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz. 4 milyar dolara yaklaşan ihracatımız ile daha fazlasını yapmak, daha fazla sayıda firmamızın bu listede yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Açıklanan listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte gayret göstereceğiz."

"Her bir firmamızın emeğine sağlık"

Zorlu şartlara rağmen listeye giren firmaları kutlayan Başkan Gülsoy, "İhracatın her aşamasında emeği olan işçilerimizden yöneticilere kadar tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınma mücadelesine verdikleri katkı takdire şayandır. Kayseri iş dünyası olarak daha çok üretmeye, daha çok ihraç etmeye ve ülkemize daha fazla katma değer sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ