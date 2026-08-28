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Kayseri İhracatında Temmuz Artışı

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Kayseri OSB ve Ticaret Odası başkanları, TÜİK verilerine göre temmuzda ihracatın aylık yüzde 8,76 artışla 368 milyon dolara ulaştığını, 7 aylık ihracatın ise 2,3 milyar doları geçtiğini açıkladı. İthalat aylık yüzde 15 düşüşle 166 milyon dolar oldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ihracat performansının ocak-temmuz döneminde umut verici bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Temmuz ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 8,76 artış göstererek 368 milyon 22 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin 2026 yılı 7 aylık ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2 milyar 296 milyon 758 bin dolar olmuştur. İlk 7 aylık rakam umutları artırmıştır, ancak ihracat kapasitesinin yükselmesi için sanayicilerimizin desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Şehrimizin temmuz ayı ithalatı ise bir önceki aya oranla yüzde 15 düşerek 166 milyon 47 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiş, 7 aylık toplam ithalat ise 1 milyar 90 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir."

Yalçın, sanayicilerin taleplerinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin Türkiye'nin dış ticarette kalıcı dengeyi sağlaması açısından önem taşıdığını belirterek, ekonomiye katkı sağlayan ihracatçı ve sanayicilere teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy da küresel ekonomik daralmaya ve zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracat yapan iş dünyasını tebrik etti.

Kayseri'den 149 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Gülsoy, en çok ihracat yapılan 10 ülkenin Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Polonya, Irak, Avusturya, Birleşik Krallık, Fas ve Çin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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