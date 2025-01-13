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Kayseri'de Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB Açılıyor

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Kayseri Ticaret Borsası, 60 derece sıcaklıktaki suyun bulunduğu Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB ile şehrin ekonomisine yıllık 3 milyar TL katkı sağlamayı hedefliyor. Proje, 1.500 kişiye istihdam sağlayacak ve bunun yüzde 75'i kadın istihdamı olacak.

Sera OSB ile hedef yıllık 3 milyar TL

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış:

"Tarıma dayalı OSB'mizde bin 500 kişi istihdam edeceğiz. Bunun yüzde 75'i kadın istihdamı olacak"

"Sera OSB'miz faaliyete geçtiğinde yıllık 35 bin ton civarında sebze meyve üretimi gerçekleşecek"

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, 60 derece sıcaklıkta suyun çıktığı Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB'de şehir ekonomisine yıllık 3 milyar TL kazanım beklediklerini söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki alanda kurulan Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 60 derece sıcaklıktaki su gün yüzüne çıkarıldı. İlk etapta 1 milyon 247 bin metrekare büyüklüğündeki arazide yetiştirilecek olan sebze ve meyveler ile şehrin ekonomisine yıllık 3 milyar TL kazanım bekleniyor.

"Şehrimiz adına çok büyük kazanım oldu"

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB hakkında bilgiler vererek, "Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB'mizde yakında zamanda MTA'nın yapmış olduğu su araştırmalarında suyumuz çıktı. Ortalama 60 derece sıcaklığımız var. 80 derece civarında da saniye debi hızı var. Mutluyuz, şehrimiz adına çok büyük kazanım oldu. Şuanda orada 1 milyon 247 bin metrekare bir arazimiz var. İnşallah burasını genişletmeyi düşünüyoruz. Ortalama 5 milyon metrekare yatırım alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Mevcutta 5 milyar TL yatırım olacak. Yıllık 3 milyar TL civarında şehrimize kazanım bekliyoruz. 50 milyon dolarlık bir ihracat beklentimiz var. Tarıma dayalı OSB'mizde bin 500 kişi istihdam edeceğiz. Bunun yüzde 75'i kadın istihdamı olacak. Şehrimiz adına gururlu ve mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de 20'ye yakın jeotermal var. Bunların arasında en başarılılardan birisi Kayseri. Kayseri Ticaret Borsamız ve diğer ortak paydaşlarımızın emekleri ile şehrimize büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Şuanda Kayseri'de sebze ve meyve üretimi olarak yıllık 12 bin ton civarında üretimimiz var. Sera OSB'miz faaliyete geçtiğinde burada yıllık 35 bin ton civarında sebze meyve üretimi gerçekleşecek. Bununla şehrimizin 3 katı üretimi olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"Gayretlerimiz devam edecek"

Bağlamış, yeni projeleri kazandırmak için gayretlerinin devam edeceğini kaydederek, "Kayseri Ticaret Borsası olarak yeni projeleri de şehrimize kazandırma yolunda gayret içerisindeyiz. Kayseri Ticaret Borsası olarak şehrimizin tarım vizyonuna her geçen bir değer daha katıyoruz. İnşallah yeni değerler katmak içinde fizibilite çalışmalarımız var. Yine lisanslı depolar yaparak şehrimize bir vizyon daha katacağız. Boş durmak istemiyoruz. Şehrimizin hem ekonomik hem sosyal hem de istihdam alanında gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gayretlerimizde devam edecek" dedi.

Kayseri'de Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas OSB Açılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Ekonomi
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