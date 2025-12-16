Haberler

Jeotermal Sera OTB İhalesi başarıyla tamamlandı
Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi ihalesini Yakındoğu Enerji Mekanik Proje İnşaat Firması kazandı. Proje, Kayseri'nin tarımsal üretimini artırmayı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi kapsamında önemli bir aşama daha başarıyla tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilen ihale süreci sonuçlandı.

Kayseri'nin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı, modern sera yatırımlarını teşvik etmeyi ve jeotermal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamayı amaçlayan ihaleye toplam 15 istekli firma ihale dosyası sundu. Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde 2 dosya değerlendirme dışı bırakılırken, 13 firma geçerli teklifleriyle ihalede rekabet ortamı oluşturdu. İhale, yüzde 54,05 indirim oranı ile Yakındoğu Enerji Mekanik Proje İnşaat Firması tarafından kazanıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen ihale süreci, Kayseri tarımına yönelik güçlü yatırım ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Jeotermal enerji ile desteklenecek olan Sera OTB'nin; düşük enerji maliyetleri, çevre dostu üretim modeli ve yıl boyunca kesintisiz üretim imkanı sunarak bölge tarımına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kayseri'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerden biri haline gelmesi, istihdamın artması ve katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaşması bekleniyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde yürütülen Organize Tarım Bölgesi projeleri; planlı, sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal üretimi desteklerken, Kayseri'de kurulacak Jeotermal Sera OTB'nin de sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği ve bölgesel kalkınma açısından örnek bir model olması öngörülüyor. İhalenin başarıyla tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri'mizin tarımsal ve ekonomik gelişimi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'da gerçekleştirilen ihale sürecini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. İhaleye katılım sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Projemizin en kısa sürede hayata geçirilmesiyle birlikte, Kayseri'mizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da somut yatırımlar ve başarılı projelerle anılmaya devam edeceğine inanıyorum. Jeotermal Sera OTB projemizin tarım şehri Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi



